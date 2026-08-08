美媒：美情報評估指普京或有限度攻擊北約　測試聯盟團結

美媒引述消息指，美國情報部門在8月7日發布的最新評估中認為，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）可能在未來數年內對北約成員國發動有限度攻擊，以測試聯盟的團結程度。



包括《華爾街日報》在內傳媒報道，美國官員透露，正評估的情景包括網絡攻擊、隱蔽行動以至小規模軍事入侵。消息標誌華盛頓的評估出現重大轉變，此前美方一直認為普京在烏克蘭戰事未平息前會避免與北約直接對抗，如今看法已經改變。

2026年3月4日，俄羅斯莫斯科，總統普京（Vladimir Putin）透過視像連線主持召開政府成員會議。（Reuters）

官員指，轉變源於俄羅斯面臨的多方面壓力持續加大，包括烏克蘭無人機頻繁打擊俄方軍事目標及石油設施，而俄軍在戰場上的推進速度亦已放緩，儘管傷亡慘重。

報道稱，美方官員認為，俄方對北約的任何行動目的並非奪取領土，而是暴露聯盟內部裂痕，離間美國與其盟友。

美國企業研究所（American Enterprise Institute）高級研究員康利（Heather Conley）表示，俄羅斯一貫目標就是挑戰北約的公信力，並將美國與盟友分割開來。

情報評估認為，若普京面對的壓力持續增加，莫斯科可能採取的侵略形式包括對北約成員國發動網絡攻擊、以無標識武裝分子佔據小片領土的隱蔽行動，或在北約東翼發動有限度軍事推進，時間窗口可能落在今年秋季至2029年之間。

報道指，直接地面入侵仍被認為是最不可能的情景，因為此舉將觸發北約第五條集體防衛條款，但混合攻擊落入法律灰色地帶，過往北約盟友傾向不將事態升級。

北約發言人奧唐奈上校（Col Martin O'Donnell）回應稱，北約準備應對任何突發情況，正持續思考及準備多種情景，隨時按需要進行威懾及防禦。與此同時，美國自身的武器庫存亦引發憂慮，經多年軍援烏克蘭及近期涉及伊朗的軍事行動後，多款關鍵導彈及攔截彈庫存見緊張。

五角大樓否認軍備短缺，但有專家警告問題關鍵在於西太平洋的中國（China）局勢。