普京回應被特朗普嘲「紙老虎」：俄羅斯將迅速反制歐洲挑釁

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月30日嘲諷俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）未能迅速終結俄烏戰爭，是「紙老虎」。普京10月2日回應，稱如果歐洲進行軍事挑釁，俄羅斯將迅速作出反制措施。他還批評歐洲領導人煽動情緒、渲染俄羅斯將與北約開戰的說法。



路透社報道，普京周四在俄羅斯索契（Sochi）的瓦爾代國際辯論俱樂部（Valdai Discussion Club）會議上發表講話，他表示俄軍正沿着烏克蘭整個前線推進，目前幾乎所有以美國為首的北約國家都在與俄羅斯作戰。

普京表示：「如果俄羅斯與整個北約集團作戰，不斷前進、充滿信心，而我們只是一隻『紙老虎』，那麼北約自己又是什麼呢？」

2025年10月2日，俄羅斯總統普京在俄羅斯索契舉行的瓦爾代國際辯論俱樂部（Valdai Discussion Club）年度國際會議上發表演說。（Reuters）

普京還批評歐洲領導人「持續煽動人們歇斯底里的情緒」，並斥責「俄羅斯會進攻北約」的說法是胡言亂語。

他繼續提到，莫斯科正在密切關注歐洲持續升級的軍事進程：「我認為沒有人懷疑這些措施將迫使俄羅斯採取行動，而俄羅斯的反制措施也很快就會到來。」

針對美國可能向烏克蘭提供「戰斧」導彈一事，普京表示此舉將引發新一輪局勢重大升級，但不會改變戰戰局。