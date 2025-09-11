英國防相：普京對歐洲「展現新層次敵意」　冀加強波蘭防空力量

法國、德國、英國、意大利和波蘭周三（10日）舉行E5會議後，英國防大臣賀理安（John Healey）就多架俄羅斯無人機入侵波蘭領空事件表示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）「對歐洲的敵意達到新高度」，要求英國武裝部隊考慮加強北約在波蘭的防空力量。



衛報報道，賀理安稱：「我們面臨一個新的威脅時代。歐洲戰爭、俄羅斯侵略加劇，昨晚，普京對歐洲展現新層次的敵意。在北約東部邊境，我們看到整個波蘭領空遭到嚴重侵犯，嚴重足以讓華沙機場被迫關閉，北約戰機擊落俄羅斯無人機，這是自普京對烏克蘭發動全面攻擊以來首次此類防禦行動。」

賀理安還說：「正當俄羅斯對烏克蘭的攻擊加劇之際，如首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默今晨所說，這些行動只提醒我們普京對和平的公然漠視。因此，我們E5五國一致譴責這些攻擊。俄羅斯的行動魯莽、危險且前所未有。我們再次看到普京的作為。他再次試探我們。」

法國、德國、英國、意大利和波蘭周三（10日）舉行E5會議。（Reuters）

波蘭軍方表示周三於本國領空擊落多架入侵的俄羅斯無人機。事情震驚歐洲，歐洲多國及北約領袖發聲譴責。俄羅斯駐波蘭臨時代辦奧爾達什則表示，波蘭未提供在波蘭上空被擊落無人機來自俄羅斯的證據。奧爾達什稱：「我方認為這些指控毫無根據。沒有提供任何表明這些無人機來自俄羅斯的證據。」

俄羅斯國防部回應稱時，無人機展開攻擊烏克蘭西部軍事設施的任務，並非為攻擊波蘭境內，「據稱越過波蘭邊境的俄羅斯無人機的最大射程不到700公里。儘管如此，我們仍準備就此問題與波蘭國防部進行磋商。」