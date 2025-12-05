普京接受印媒專訪　指印度應有買俄油權利　稱俄未發動戰爭

俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭）12月4日飛抵印度，開始訪問日程。普京接受印度傳媒《今日印度》（India Today）專訪，就包括地區衝突與經貿等多項議題表態，表示遭美國施壓禁買俄油的印度，應與從俄進口核燃料的美國具同等權利，還將俄烏戰爭原因歸咎於歐洲，表示俄羅斯未發動戰爭。



今次專訪是普京來訪印度前於俄羅斯莫斯科拍攝，並在周四播出。普京指出，美國仍從俄羅斯購買核燃料以供應美國核電廠，包括供給反應堆的鈾。他質疑為何印度不能享有同等待遇，強調會深入談論，俄羅斯已準備好就此與美國展開磋商，包括與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）進行對話。

2025年12月4日，俄羅斯莫斯科，圖為印度傳媒當日播出的普京專訪畫面（截圖自X@IndiaToday）。

他還強調俄羅斯與印度早在俄烏局勢前就已建立穩固能源合作關係，認為「不受當前地緣政治形勢、短暫的政治波動或烏克蘭悲劇事件的影響」。

普京還在專訪中談及地區爭端，他先是回顧今年8月在美國阿拉斯加與特朗普舉行的雙邊峰會，稱確信特朗普真心希望為烏克蘭帶來和平，「但同時也牽涉到經濟和政治利益」。他還指俄羅斯並未發起戰爭（Russia did not start the war），責稱西方推動烏克蘭走向衝突局面。

他也進一步指出，北約（NATO）對歐洲和俄羅斯而言均構成威脅，因北約是作為一個軍事同盟來對抗俄羅斯，強調烏克蘭應保持中立地位，「俄羅斯將繼續維護自身利益」。

稱非常珍視與中國和印度關係

普京談到與中國和印度關係時指出，中國和印度都是俄羅斯的親密朋友，俄羅斯非常珍視。他稱讚國家主席習近平與印度總理莫迪是英明領導人，決心解決複雜問題，強調俄羅斯不干涉任何國家的雙邊事務。