內塔尼亞胡前幕僚長：總理辦公室全體職員　被要求簽效忠家族誓詞

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）前幕僚長霍羅維茨（Yoav Horowitz）在8月7日播出的電視訪問中爆料，稱總理辦公室全體職員曾被要求簽署效忠內塔尼亞胡家族的誓詞，又形容內塔尼亞胡「自視為國王或皇帝而非總理」。



《以色列時報》（The Times of Israel）報道，曾在2016至2019年擔任幕僚長的霍羅維茨，現為反對黨亞沙爾黨（Yashar）候選人。

他向以色列第12頻道（Channel 12）表示，內塔尼亞胡家族對國安決策有重大影響，妻子薩拉（Sara Netanyahu）與丈夫「是一體的，無法分割」，兒子亞伊爾（Yair Netanyahu）則是決策圈「另一因素」。

2026年6月15日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在耶路撒冷舉行記者會，宣布美伊達成協議。（Reuters）

霍羅維茨憶述，曾有一名辦公室職員轉達「來自家裏的要求」，要全體職員簽署效忠內塔尼亞胡家族的誓詞，他拒絕執行。

他又指控內塔尼亞胡自2019年以來實行獨裁統治，以色列已非民主國家，總理辦公室「完全凌駕國會、貶低司法系統、接管警察」。

霍羅維茨亦披露，2018年內塔尼亞胡宣布與聯合國達成非洲難民安置協議後，因接獲「來自家裏的電話」而即時反悔取消協議。

內塔尼亞胡所屬利庫德集團（Likud）回應稱霍羅維茨「已在左翼找到新政治歸宿」，未正面回應指控。