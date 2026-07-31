美軍愛國者導彈庫存告急「已不足1000枚」　前上校：情況非常嚴重

【軍事．愛國者導彈PAC-3】本周早些時候，美國戰略與國際問題研究中心（CSIS）發布了一則報告，報告根據五角大樓2027財年預算資料和其他開源訊息得出結論：美國在「史詩狂怒」行動中發射了大量防空攔截彈藥，而隨着近期戰鬥行動的恢復，美軍庫存正在進一步減少，不過伊朗的導彈發射強度「仍低於停火前水平」。



報告聲稱，美國在開戰以來的防空作戰取得了「相當大的成功」，雖不完美但「攔截率很高」，儘管伊朗的一些襲擊「確實突破了防禦系統並造成了一些損害」，然而這些卻「並未削弱」美國及其盟國軍隊的作戰能力。由於行動期間不得不大量消耗攔截彈藥，目前「愛國者」攔截彈的庫存「已經跌破1000枚」（根據原文註釋，此處統計的為「愛國者」PAC-3和PAC-3 MSE攔截彈，此外還可能有未列入統計的「數百枚PAC-2」），而「末段高空區域防禦」（THAAD，即「薩德」）攔截彈的庫存則下降至了250枚上下。

美國庫存中剩餘的愛國者及薩德攔截彈數量統計表。（CSIS）

美軍部署在盟國軍隊的愛國者及薩德反導系統▼▼▼

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攔截彈庫存的下降可能會使美國及其盟友在導彈攔截方面面臨更多風險，因為「愛國者」和「薩德」是用於彈道導彈攔截的主要武器，而配備「標準」系列導彈的美國海軍艦艇由於位置問題，通常難以起到有效攔截作用，最關鍵的是，防空彈藥的過度消耗「為美國在西太平洋地區針對中國的戰備能力帶來了近中期風險」。與之相應的，特朗普（Donald Trump）政府在2027財年的軍費預算中為彈藥採購編列了950億美元（約7450億港元）的份額，而在「戰爭補充預算」中還編列了210億美元的彈藥費用，充分體現了這方面的緊迫性。

美國廣播公司（ABC）在相關報道中提到，針對彈藥庫存問題，「甩鍋」給上屆政府自然也是常規操作：總統特朗普和戰爭部長（前稱國防部長）赫格塞思（Pete Hegseth）都曾表示，由於拜登（Joe Biden）政府向烏克蘭援助武器彈藥後「沒有進行補充」，所以本屆政府接手時才面臨了嚴重的彈藥不足問題。報道稱，拜登政府時期美國的確曾根據「總統提款授權」，從庫存中調撥了三套「愛國者」防空導彈系統和相關彈藥，但目前尚不清楚這與目前的「愛國者」導彈系統和彈藥庫存縮水是否存在直接關係。

圖為洛歇馬丁（Lockheed Martin）生產的薩德導彈防衛系統（THAAD）。（洛歇馬丁公司網站圖片）

儘管五角大樓首席發言人帕內爾（Sean Parnell）在接受詢問時表示，美國仍「擁有執行總統明令所需的一切」，各作戰司令部「確保美軍擁有強大的武器庫來保護美國人民和美國利益」，等同於駁斥了外界關於「彈藥庫存不足」的擔憂。然而有官員向媒體透露，CSIC的報告數字「大致反映了這些武器彈藥的預計使用率」，而ABC撰稿人、前美國海軍陸戰隊上校甘亞德（Steve Ganyard）則表示：

彈藥短缺確實是一個非常嚴重的情況，且短期內難以解決，美軍發射了太多的「愛國者」、「薩德」導彈，以至於美國的工業基礎根本無法及時補充這些精密導彈庫存，因為有些導彈的生產交付流程需要長達兩到四年時間。

而就在不久前有報道稱，為補充防空攔截彈庫存，美國已經重新開始生產較老的「愛國者」PAC-2攔截彈。

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