特朗普北約峰會攪翻世界　狂轟盟友西班牙威脅吞併格陵蘭再炸伊朗

不是我們不明白，是這個世界變化太快。一覺醒來，一群黑天鵝撲騰着就來了。世界總是在用荒誕提醒我們：你能計劃的，只有計劃本身的無常。



反正，最近的北約峰會，實實在在成了壞消息的總發源地。按照一位外國網友的統計，就這一兩天，黑天鵝炸窩，更準確地說，美國總統將整個世界攪得雞犬不寧。

2026年7月8日，土耳其安卡拉，圖為特朗普在北約峰會上回應傳媒提問。（Reuters）

不完全的統計有：

宣佈與伊朗停火結束

美軍多輪次轟炸伊朗

要斷絕與西班牙的貿易

暗示美國應地毯式轟炸伊朗國葬

威脅接管伊朗哈爾克島

痛罵北約盟國不夠朋友

聲稱要拿下格陵蘭島

威脅對伊朗犯下戰爭罪



這還沒完，還有一連串的戲劇性事件。

指責「日本伊斯蘭共和國」發射了111枚導彈

將澤連斯基稱為「普京總統」

說他在「TiKTok」上排第一

聲稱所有東西的價格都下降了

將敘利亞從「支持恐怖主義國家」名單中移除

導致全球股市暴跌國際油價更出現4月份以來最大暴漲……



這是西方人的統計，我們就只是參考。

但感覺這次在土耳其開北約峰會，特朗普（Donald Trump，又譯川普）看得上的也就兩個人，一個是土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan），另一個是北約秘書長呂特（Mark Rutte），其他人，他都懶得多看一眼。

北約秘書長呂特（Reuters）

比如，對於格陵蘭島，他依然念念不忘。

7月8日，他在土耳其給記者們上課說：

當年丹麥被納粹佔領，用了還不到一天，希特勒一天就把他們打垮，他們當時請求我們去照看格陵蘭……我們確實拿下了格陵蘭，可後來又傻乎乎地還給了他們。我們根本就不該還回去，因為真正需要它的是我們。我們需要它來保護世界——而不僅僅是美國。

哦，中國還躺槍了。

特朗普聲稱：

換我，我連巴拿馬運河也不會還回去……因為中國正在想辦法拿下巴拿馬運河，這事兒絕不能讓它成。

有些人真是上嘴唇一碰下嘴唇，什麼話都能說出口。在霸權的思維裏，我們看不到什麼公理道義，只有利己的算計。

氣得丹麥首相弗雷澤裏克森（Mette Frederiksen）表態：丹麥希望和美國合作，

但我們有自己的紅線，我們不會在這些問題上妥協。

但丹麥人也有丹麥人的失望。

北約的宗旨，除了冷戰對付蘇聯的因素，最基本的，就是保護成員國的主權和領土完整，但現在丹麥人沒想到，有一天，威脅丹麥主權的，居然是北約老大美國；而其他北約盟國，更多是打哈哈，還繼續跟美國談笑風生。

當保護者脱下鎧甲露出獠牙，盟約便成了獵物的登記簿。

對於西班牙，特朗普更氣不打一處來。

當着北約秘書長呂特的面，特朗普痛罵：

西班牙是北約一個糟糕的夥伴。他們沒有參與，也沒有出錢。我不想和西班牙有任何關係。

他隨後還轉向美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）和財長貝森特（Scott Bessent），當場給他們下指令：「切斷與西班牙的所有貿易……立即執行，不要與他們交談。他們毫無希望。」

真會這樣嗎？

別忘了，西班牙是歐盟成員國，特朗普切斷與西班牙所有貿易，就是要切斷與歐盟的所有貿易。結果我們不知道，但特朗普發泄完了，以後的事情以後再說吧。

全世界最關注的，還是在開北約峰會期間，特朗普又下令對伊朗動手了。可憐，停戰協議（備忘錄）墨跡未乾，雙方又真刀真槍幹了。

特朗普還振振有詞，稱：

對我來說，我認為事情已經結束了。我不想再和他們打交道了。他們是人渣。他們是病態的人。他們的領導人也是病態的……在我看來，和他們打交道純粹是浪費時間。

他還威脅，美國可能恢復對霍爾木茲海峽的海上封鎖，正再次考慮佔領哈爾克島，還稱要攻打伊朗的基礎設施和海水淡化廠……而且，「今晚很可能再次狠狠打擊伊朗。」

結果？

1. 爆炸聲再次響徹中東，美軍對伊朗發動猛烈打擊；

2. 伊朗火速反擊，導彈無人機襲擊美軍基地，伊朗更痛罵特朗普是「罪犯」，言論讓人「作嘔」；

3. 國際油價暴漲，前面說了，4月份以來單日最大漲幅。



為什麼會這樣？

表面看，是伊朗襲擊了三艘商船，在伊朗看來，這些船隻沒聽從伊朗指令，挑戰伊朗對霍爾木茲海峽的管控。

美國認為伊朗違反備忘錄，所以猛烈打擊進行懲罰；伊朗認為，是美國一再違反備忘錄，完全沒有信用，故意在尋釁滋事。

美國中央司令部（CENTCOM）2026年7月7日宣佈，美軍已對伊朗發動了一系列打擊，並指相關行動是對伊朗在霍爾木茲海峽襲擊3艘船隻的回應。圖為城市阿巴斯港（Bandar Abbas）在美軍宣佈發動襲擊期間發生爆炸。（X@HormuzLetter）

更深層次的原因，不排除是打給美國國內看的，因為簽署備忘錄，特朗普被罵「太軟弱」，於是趁着伊朗國喪期間，展現一下強勢，獲取更好談判籌碼，也堵住悠悠之口。

反正，談判嘛，肯定就是談談打打，打打談談，伊朗人也清楚，如果特朗普的話能靠譜，伊朗人估計都被騙到爪哇國去了。

而信任一旦破碎，任何協議都只是下一次衝突的倒計時。

最後，怎麼看？還是粗淺三點吧。

第一，今年黑天鵝不會少。

黑天鵝不會少，灰犀牛也很多，幺蛾子更到處都是。我們也要適應，不要一驚一乍。

絕對不能太樂觀，這個世界，很多承諾從來就不靠譜，停戰往往就是停一下再戰。但我們也別太悲觀，真會又打個天翻地覆？不見得，伊朗人不怵戰爭，美國人卻不想再戰。特朗普更是聰明人，有便宜就佔，見好肯定就收。

繼續打打鬧鬧吧，市場的上躥下跳，倒是給了很多內幕人士發大財的機會。

2026年7月9日，美國中央司令部（CENTCOM）在社交媒體X上公布對伊朗新一輪打擊的畫面，稱7月8日已打擊約90個伊朗軍事目標，又指在7月7日打擊了約80個伊朗軍事目標。（X@CENTCOM）

第二，西方很撕裂很緊張。

一不小心，對方就摸到了枕頭邊，能不緊張嗎？這個世界，不怕賊偷，就怕賊惦記。或者，換句文雅一點的說法，匹夫無罪，懷璧其罪。

接下來，格陵蘭島保不保得住？還有，西班牙能不能撐得住？另外，特朗普會不會在歐洲攪起新的風雲，像在拉美一樣，就是插手內政了，就是要把同氣連枝的盟友扶上台！

這些都是問題。

或許，現在的西方，對這句諺語有了更深切的體會：做美國的朋友，是危險的；但做美國的盟友，卻是致命的。

日本，你也別得意，可憐你為美國鞍前馬後，各種搖尾乞憐，但最後，你不過是特朗普口中的「日本伊斯蘭共和國」！

哦，我看到，有西方網友還P了高市與特朗普最新會面圖，真是有才啊！

網友AI惡搞高市與特朗普會面（微信公眾號@牛彈琴）

第三，老大背後小丑多。

第一名，非北約秘書長呂特莫屬。以至於很多西方記者都看不下去了。

7月8日的記者會，有記者就問呂特：「當唐納德．特朗普談到征服格陵蘭、抨擊西班牙這樣的盟友、發動貿易戰時，你就坐在他旁邊，這些事情似乎是過去的馬克．呂特不會贊成的。你坐在他旁邊什麼也不說，這會對你的自尊有任何影響嗎？」

2026年7月8日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在土耳其舉辦的北約峰會與北約秘書長呂特（Mark Rutte）會面。期間，特朗普向呂特表達對西班牙的不滿，並稱呂特不應替西班牙做事。（Reuters）

我看了下，西方社交媒體上，很多人為這名記者點贊。呂特隨後東拉西扯，blablablabla。

我看了一下留言區，有一位西方網友留言很短，但最一針見血：呂特回答：自尊？自尊是什麼？

一個都公開管特朗普叫「爸爸」的人，你跟他談自尊？人若放棄了脊樑，給他整個天空也站不直。

從這個角度看，呂特給梅洛尼提鞋都不配。梅洛尼（Giorgia Meloni）看到特朗普過來，現在都主動扭過頭去；即便不得不握手，很多人都注意到，小太妹白眼不斷……

2026年7月8日，美國總統特朗普抵達土耳其安卡拉，出席北約領袖峰會，並與意大利總理喬治亞．梅洛及其他領導人一同拍攝合照。（Reuters）

呂特呢，用西方人的話說，在合影時，像小丑一樣拉着特朗普，讓特朗普看阿爾巴尼亞總理穿了一雙白鞋，試圖博特朗普一笑，只是特朗普根本無動於衷，都懶得多瞧上一眼……

我看到，CNN一篇文章，提到呂特時，前面就特意加了一個定語「著名的特朗普吹捧者」。

文章還感嘆，這次北約峰會之所以還沒徹底談崩，主要是盟國都在「盛大讚譽」特朗普——但很多官員私下哀嘆，這犧牲的都是歐洲的自尊啊。

【本文轉載自微信公眾號「牛彈琴」。】

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