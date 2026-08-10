特朗普稱低調應對伊朗問題　暗示加大經濟施壓而非軍事打擊

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 8月9日向媒體表示，正低調處理伊朗問題，並暗示準備加大對伊朗的經濟施壓，而非發動新的軍事行動。媒體引述美國官員表示，雖然特朗普此前曾傾向擴大對伊朗的軍事打擊，但目前已被說服為局勢降溫。



圖為2026年4月19日， 美國中央司令部（CENTCOM）發布美軍驅逐艦「斯普魯恩斯號」（USS Spruance，DDG 111）攔截伊朗貨船Touska的畫面。（CENTCOM/Handout via REUTERS）

美國Axios報道，僅在約一星期前，特朗普曾幾乎下令恢復大規模作戰行動。但在最新的採訪中，他沒有發出任何新的軍事威脅。

而對於伊朗遲遲不宣布與阿曼有關霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的協議，他也未表現出任何憤怒或不滿。而在前一天，伊朗又發布一系列針對美國要求，作為重開海峽的條件。

圖為2026年7月11日，美軍中央司令部（CENTCOM）稱再度發射砲彈，對伊朗展開打擊。（U.S. Central Command/Handout via REUTERS）

指伊朗政權無錢支付軍隊

報道指出，特朗普在最新的電話訪問中稱，正低調處理伊朗問題，指雙方正進行非全面談判，美方同時在觀望伊朗局勢。特朗普表示，伊朗正面對嚴重的通貨膨脹，而且伊朗經濟狀況非常惡劣。美國的海上封鎖措施，加劇了伊朗政權的經濟危機，甚至沒有錢支付軍隊所需。

與此同時，特朗普談到油價跌至每桶略高於75美元，美國消費者感受到因戰爭帶來的痛苦有所減輕。當談到與伊朗的博弈時，特朗普稱，「事情會解決的。總是會解決的。這就像下棋一樣。」

美官員指伊朗政權內部分歧加劇

Axios引述美國官員表示，雖然特朗普此前曾傾向擴大對伊朗的軍事打擊，但目前已被說服緩和局勢。

該官員又透露，伊朗政權內部的分歧日益加劇，總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）為首的一派極度憂慮經濟崩潰，認為伊朗需要與美國達成協議。不過，以伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）總司令瓦希迪（Ahmad Vahidi）為首的另一派，則拒絕作出任何讓步。