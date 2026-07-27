別再等iPhone 18！驚爆大漲價規格又閹割　外媒勸：現在買17最賺

距離蘋果（Apple）預計於今年9月舉行的秋季新品發表會已剩不到兩個月，除了旗艦款iPhone 18 Pro系列之外，外界期待已久的首款「折疊式 iPhone」也有望同步登場。依照過往經驗，許多有換機需求的果粉會選擇在此刻「收手等新機」，但外媒《MacRumors》近期卻發出不同看法，指出受限於新機價格大漲、上市時程分批延後、規格閹割風險等因素，現在直接入手iPhone 17系列，反而可能是CP值更高的選擇。



Pro款恐貴200美元！折疊機上看2000美元高價

根據供應鏈與分析師最新預估，受到記憶體、儲存晶片等關鍵零組件成本大幅攀升，加上裝置端人工智慧（On-Device AI）需求增加影響，iPhone 18 Pro與Pro Max的起售價預計將調漲約200美元（約1600港元），分別來到1,299美元（約1萬港元）與1,399美元（約1.1萬港元）。

按照智能手機產業鏈傳出的最新準確消息，蘋果iPhone 18系列手機目前已經正式進入量產環節，正處於緊鑼密鼓的產能爬坡階段。（X@rockleaks）

至於話題度最高的首款折疊式iPhone，售價更可能直接突破2,000美元大關（約1.6萬港元）。相較之下，現行售價相對穩定的iPhone 17系列，價格親民許多。

發表節奏大改！標準版iPhone 18恐怕要等到2027

傳出蘋果將打破過往「秋季一次出齊所有機型」的傳統。市場消息指出，今年9月蘋果可能僅會率先發表高階的iPhone 18 Pro、Pro Max及折疊機。至於一般版iPhone 18、入門款iPhone 18e以及第二代iPhone Air，則預計延後至2027年春季才會亮相。

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平價款傳記憶體縮水 部分iOS 27 AI功能用不了

供應鏈透露，為了壓低平價機型的成本，基本款iPhone 18可能會調整螢幕與晶片規格，並與價格較低廉的iPhone 18e共用更多零組件。

分析師指出，雖然iPhone 18與18e的記憶體預計由8GB微幅提升至9GB，但仍低於Pro系列的12GB。受限於記憶體硬體門檻，兩款平價新機未來恐無法支援未來iOS 27部分需要高算力的Apple Intelligence進階功能。若傳聞屬實，規格相對給得完整的iPhone 17或17e顯然更具性價比。

iPhone 17（Apple）

技術升級仍有變數 摺痕與「去動態島」恐落空

目前多項關於iPhone 18的重大升級傳聞仍充滿不確定性。過去曾傳出Pro系列將取消動態島、改用單孔前鏡頭，但近期該說法已逐漸降溫。折疊機傳聞中的2400萬畫素「螢幕下前鏡頭」也傳出可能趕不及今年上陣。至於外界引頸期盼的「無摺痕」折疊螢幕，實際量產產品恐怕只能做到「摺痕不明顯」，無法完全消除。

等新機發表才換 手上舊機殘值慘遭「雙重打擊」

依照市場規律，一旦蘋果9月正式發表新機，舊款iPhone的官方舊換新折抵價格與二手交易市場價格都將顯著下滑。若選擇等到9月才動手換機，消費者不僅面臨新機變貴的壓力，手上持有的舊機折抵金額也會變少，等於面臨「買新變貴、賣舊變賤」的雙重損失。

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