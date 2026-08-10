熊本強震驚傳趁火打劫　冷氣室外機遭竊　自稱業界人士登門疑騙財

日本熊本縣7月28日發生規模7.1強震，如今傳出多宗趁火打劫事件，有災民從避難所返家時，發現窗框遭人拆除，疑被闖空門，還有男子在車內避難，回家時發現住家冷氣室外機不見了，目前警方派出逾3百人進駐巡邏。



回家發現「冷氣室外機不見了」

日本時事通信社報道，其中重災區熊本縣冰川町一名70多歲女性，從避難處返回遭到全毀的住家時，赫然發現窗戶鋁框疑似遭人故意拆除。她擔心有人趁災區無人看管之際，闖入住宅，伺機偷竊財物，「是不是有人為了找值錢的東西，闖進家裏了？」她表示，附近甚至有人為防止遭到竊賊入侵，直接在自家搭起帳篷守夜。

日本熊本2026年7月28日發生大地震，造成不少房屋損毀（Reuters）

至於上天草市也發生類似案件，一名44歲男性因地震在車內避難，沒想到回到自家時，赫然發現住家遭竊，連冷氣室外機都被偷走。警方8日以涉嫌竊盜罪逮捕一名47歲無業男子，男子承認犯案，供稱「因為缺錢」，偷走室外機是為了轉賣。

除直接偷竊，災區也出現疑似冒充專業人士上門的可疑案例。當地政府陸續收到民眾反映，有人自稱水管業者、心理諮商師等身分，前往受災住宅或避難所接觸災民。冰川町一名48歲女子透露，曾有一男一女自稱熱水器業者登門，她事後越想越不對勁，形容其中一名女子「濃妝豔抹，看起來不像業者」，「如果是惡質商法，絕對不能原諒。」

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