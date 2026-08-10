美國紐約港發生翻船事故致2死 駕駛員落網被控魯莽危害罪
撰文：張涵語
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紐約警方8月9日（周日）表示，一艘船隻在自由女神像附近發生翻船事故，46歲船隻駕駛員已被捕，並被控13項魯莽危害罪。事件造成一名5個月大的嬰兒及一名27歲的女子死亡，另有12人受傷。海岸防衛隊在聲明中表示，他們正在調查該船隻在事發時是否被用於「非法包船作業」。
美國廣播公司新聞網（ABC News）報道，紐約市警察局確認事故中的罹難者為27歲的桑切斯（Sara Sanchez）和5個月大的加西亞（Antonella Garcia）。海岸警衛隊在聲明中稱她們為「一對母女」，且兩人居住在紐約皇后區的同一地址。
紐約市警察局指，這艘22英尺長的Bayliner遊艇於周六（8日）晚上10時半左右，在紐約港自由島附近翻船。當局接報展開大規模救援行動，紐約市警察局潛水員、市消防局救援人員、兩艘海岸警衛隊船隻，以及一架紐約市警察局直升機到場搜索。
據悉，兩名遇難者送院後證實死亡；另有12人獲救並被送往附近醫院接受治療，他們傷勢輕微。
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