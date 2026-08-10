美國否認彈藥荒卻急催軍工業擴產　透支武力的信用比庫存先崩盤

真是此地無銀三百兩。世間很多事，越是高聲否認，越坐實心中有鬼。



我們看到，一方面，美國仍喋喋不休宣稱，美軍彈藥充足，打仗管夠。

特朗普公開就說：

美國擁有大量『彈藥』，尤其是某些類型的……此外，大量庫存，正在根據需要生產並運往美國。國防公司正在建設我國曆史上最多的工廠和設施。

真是這樣嗎？

打臉的一幕很快就來。

因為另一方面，按照《華盛頓郵報》最近披露，美國國防部日前向軍工企業發出通牒，21天內提交整改擴產計劃，以「推動關鍵能力的交付速度大幅加快、更激進的交付計劃和／或增加生產」。

圖為2026年2月28日，美國海軍士兵航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）的飛行甲板上，為一架F/A-18E「超級大黃蜂」戰鬥機裝載彈藥，支援針對伊朗的「史詩狂怒行動」（Operation Epic Fury）。（U.S. Navy/Handout via REUTERS）

美國國防部副部長范伯格（Stephen Feinberg）在備忘錄中就警告，美國軍方不接受「耗時多年的傳統研發與交付周期」，軍工企業必須適應極速擴產，「願意配合變革的企業將繁榮增長，而抵制改變的將被淘汰」。

怎麼會這樣？

原因也很簡單，美國軍隊實在等不及，快沒米下鍋了。再龐大的家底，如果只是一味透支消耗，不懂固本充盈，早晚都會坐吃山空。

美國媒體就引用智庫等機構數據分析，美國的精確制導武器，正瀕臨「危險紅線」。

幾個數據吧：

愛國者攔截導彈，戰前約2200枚，現在不超過827枚。

薩德攔截導彈，戰前452枚，現在不超過278枚。

戰斧巡航導彈，開戰一個月內即發射超850-1000枚。按當前生產速度，達到戰前庫存，可能要到2030年底。



請注意：戰前，指的是今年美國襲擊伊朗前。

攻打伊朗，戰事還未結束，伊朗還沒屈服，美國彈藥庫就告急了。

讓美國軍方很無奈的是，因為要省着點用，後來伊朗襲擊美國軍事基地，比如約旦美軍基地，看着損失不大的，美軍都不敢用攔截導彈了，所以，伊朗想炸就炸，最後炸死了多名美國士兵。

美國海軍驅逐艦發射「戰斧」巡航導彈，美方對伊朗境內多個目標發動新打擊，此為美國中央司令部6月10日發布影片的截圖（Reuters）

戰場是最誠實的考官，嘴硬沒有用，彈藥箱不會陪你說謊。

當然，這裏面的數據，都是美國相關機構的數據，裏面有沒有煙霧彈，是不是認知戰，我們姑且不論。但從特朗普政府角度看，這個時候，說自己彈藥告急，顯然不是想要的效果，伊朗會怎樣想？俄羅斯會怎樣想？一眾美國小兄弟又會怎樣想？

所以，彈藥問題，不是簡單供應問題，更是一個重大政治問題。

所以，特朗普親自上陣，駁斥所謂彈藥短缺，完全是一派胡言。

【延伸閲】劍指未來美軍部署 特朗普家族關聯軍工企業派人形機械人赴烏戰場（點擊放大瀏覽）

+ 3

特朗普總統、國務卿魯比奧和國防部長赫格塞思於7月31日在馬里蘭州瑟蒙特的大衛營參加內閣會議。

但細節裏的故事，似乎更有說服力。

美國媒體則披露，他一度衝國防部長赫格塞思大發雷霆，指責後者誤導了他；他更對披露數據的人咬牙切齒，認為這是故意泄密，應找出來並判處「長期監禁」。

CNN報道就說：

過去幾週，他（特朗普）的憤怒達到頂點，因為多則新聞報道稱美軍彈藥短缺。

嗯，不得不說的一點，美國政府裏真藏不住秘密啊。

紙終究包不住火，尤其當放火的人自己就站在火藥桶上。所以，接下來，就有了更哭笑不得的一幕，美國媒體再接再厲，引述內部消息披露，美國國防部施壓軍工企業，限期21天拿出計劃，加班加點生產。

那不更說明美國彈藥告急了嘛！但彈藥告急，還只是一個表面問題，更暴露出多個美國深層次的問題。

第一個問題，誰故意泄密的。

按照白宮的推測，泄密者，不排除是政府內的反戰官員，故意泄露機密數據，迫使政府不得不收手，尋求和伊朗談判。

可能是一個人，也更可能是多個人。

與之相關的另一則新聞，美國媒體還披露，美軍參聯會主席凱恩，最近私下建議特朗普政府，美國需要為與伊朗的戰爭，「尋找一條退出通道」。

為甚麼？其中一個重要原因，就是美國彈藥正在告急，衝突持續下去，那鐵定就是泥潭。

特朗普還在往前衝，還在施壓伊朗人必須妥協讓步；這些美國人卻泄露美國的機密數據，讓伊朗信心大增，這不是故意拆特朗普的台嘛。

一個帝國真正的裂縫，往往不是被對手砸開的，而是從內部悄悄蔓延的。

第二個問題，美國軍工存在軟肋。

按照美國媒體的分析，雖然下達了21天的最後通牒，但巧婦難為無米之炊，美國軍工企業也很難在短期內憑空造出來。

這就引出一個重大問題：美國軍工複合體的製造能力，與現代化高強度消耗戰之間的深刻結構性矛盾。

圖為155毫米炮彈（Reuters）

怎麼講？

冷戰結束後，在武器上，美國越來越追求「精確打擊」和「精益生產」，導致供應鏈極度緊縮、產能缺乏冗餘彈性。但現代戰爭尤其是消耗戰，更需要的是量大管飽，擴產更非「加夜班」那麼簡單，這需要數百億美金的投入，需要數年時間的工廠擴建，而導彈製造更涉及高精尖零部件、高端傳感器和高度熟練的技術工人。

美國甚麼都缺啊。

哦，還有美國頭疼的稀土供應問題。越是尖端武器，越離不開稀土啊。製造業非常重要。刀磨得再鋒利，沒有鋼，也只是個空架子。

同時，這還引出另一個重大問題：「高端防空消耗」與「低成本消耗戰」的非對稱困境。

以美伊衝突為例，伊朗大量使用幾萬甚至幾千美元的廉價無人機，以及幾十萬美元的彈道導彈，對目標發動飽和攻擊；美國攔截導彈，動輒幾百萬美元，關鍵量還不多，這仗還怎麼打？

戰爭最殘忍的算術，就是用百萬美元的煙花去攔截千元成本的絕望。

當然，美國也不想當冤大頭，最近也效仿伊朗，反向開發眾多低成本無人機，但光腳的總是不怕穿鞋的，這場完全不對稱的戰爭，越打下去，對美國越不利。

【延伸閲讀】特朗普轉發B-2轟炸伊斯法罕影片 彈藥庫連環爆炸「炸出蘑菇雲」（點擊放大瀏覽）

+ 3

第三個問題，美國真打不下去了。

繼續打，美國肯定也能打，畢竟瘦死的駱駝比馬大，但把老本也打光了，值得嗎？繼續消耗下去，油價肯定飆漲，美國人肯定罵娘，共和黨會輸掉中期選舉，特朗普很可能成為跛腳鴨……即便不考慮這些經濟政治因素，美國彈藥告急，這仗也沒法打了。

我看到，一些美國政客還擔心，伊朗畢竟不是主要對手，美軍都打成這個熊樣，萬一發生其他危機怎麼辦，還怎麼對付俄羅斯，對付東方大國？

所以，記者會上，有記者哪壺不開提哪壺，故意問特朗普：澤連斯基說烏克蘭迫切需要遠程導彈或者「愛國者」導彈系統，你怎麼看？

特朗普很不高興，一句話就把他懟回去了。

我們也想要導彈！

或許，彈藥告急也只是表象，真正告急的，是一個帝國透支武力的信用。

【本文轉載自微信公眾號「牛彈琴」。】

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

