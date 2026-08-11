印度打卡「絕美雪景」爆紅隱藏致癌風險　竟是亞洲最大廢料堆填區

印度西北部拉賈斯坦邦（Rajasthan）一處看似雪白美景的景點，近期在社群平台上爆紅，吸引大批遊客前往打卡。然而這片宛如歐洲雪景的白色地帶，實際上是亞洲規模最大的大理石廢料掩埋場，每天有超過1萬2千家工廠傾倒約5,500公噸的大理石泥漿，研究更發現粉塵中含有致癌石棉，超過20萬名從業人員及附近居民長期暴露於污染環境中。



這片位於拉賈斯坦邦的雪白景致，在社群平台上廣為流傳後，每天吸引成千上百名遊客慕名而來。有遊客表示，不相信在瑞士能找到跟這裡一樣美的地方。然而這片令人驚艷的白色景觀，並非真正的雪，而是大理石廢料的掩埋場。

印度西北部拉賈斯坦邦（Rajasthan）一處看似雪白美景的景點，近期在社群平台上爆紅，吸引大批遊客前往打卡。然而這片令人驚艷的白色景觀，並非真正的雪，而是大理石廢料的掩埋場。（圖/Snow Yard Kishangarh）

有遊客表示印度這處「絕美雪景」遠勝瑞士：

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根據印度媒體報導，每天有超過1萬2千多家工廠在此傾倒約5,500公噸的大理石泥漿，經年累月下來，面積相當於51個足球場，是亞洲大理石廢料場中規模最大的一個。拉賈斯坦邦馬哈爾希達亞南德薩拉斯瓦蒂大學（MDSU）環境科學系主任Subroto Dutta指出，由於碳酸鈣含量影響，農田正變得荒蕪，肥力正在消失，該地區的地下水中碳酸鈣含量也偏高。

更令人擔憂的是，切割大理石的泥漿與水混合後，乾燥會產生細微粉塵釋放到空氣中。根據2022年拉賈斯坦邦中央大學的研究發現，這些粉塵含有致癌的石棉，超過20萬名從業人員和附近村莊的居民，都長期暴露在污染之中。

當地居民反映，該地區水中氟化物含量偏高，導致土地肥力下降，土壤變得非常堅硬，這也對小孩和老人的健康產生很大影響。研究機構批評，這處填埋場不僅沒有採取適當保護措施，連對遊客的警告標語都沒有。對此，主管機關回應表示，從未接獲投訴，廢料也不會影響農作，僅承諾未來將制定新法規，防止非法傾倒。

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