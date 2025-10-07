世界最大寺廟「百萬瓶寺」　泰國和尚花30年回收150萬個酒瓶建成

今年夏天，真是太熱了！最近，由於全球氣候升溫，大家紛紛開啟了舉杯痛飲消暑降溫的日子。炎炎夏日，酒類飲品消費劇增，伴隨而來的是酒瓶回收的巨大壓力，這成為了全世界共通的難題。



而有這樣一位泰國僧侶，他從1984年開始回收了150萬個啤酒瓶子，帶領徒弟花費三十餘年，建成了全世界規模最大的「瓶子寺廟」，名叫「百萬瓶寺」，以一寺僧人之力，為當地環保帶來了不可忽視的貢獻。

這座寺廟也成為了當地著名的設計景觀，吸引人前去打卡。

這是全世界規模最大的「瓶子寺廟」，名叫「百萬瓶寺」（YouTube@Itsbetterinthailand）

究竟，和尚大師設計的這座廟是出於何種理念？現在這座寺廟，又有着如何前途光明的未來？今天，日站君為大家一筆揭開。

泰國東北部的四色菊府，是一個風光秀麗的小城市，作為水域最豐富的區域之一，常年吸引着來自世界各地的百萬遊客。幾年之間，過多的遊客雖然提升了地區的經濟收入，然而也同時帶來了無邊無際的生活垃圾。由於泰國氣候炎熱，飲品消費量巨大，廢棄瓶子給當地環保機構帶來了巨大的回收壓力。

這個時候，當地的僧侶們站了出來。1984年，由寺廟的住持Phra Khru Vivek Dharmajahn牽頭，僧侶們準備在一塊荒地上用瓶子造一堵牆，來喚起社會對玻璃瓶回收的關注。

讓住持意想不到的是，這個活動「才剛開始，就結束了」！僅僅幾日，超過一堵牆用量數十倍的瓶子被運過來，讓寺院的僧侶們瞠目結舌。

由於數量太多，住持冒出了一個想法：牆都造了，我們乾脆建一座寺廟吧！這次「收集100個瓶子造一堵牆」的活動，成為了日後全世界最大的玻璃瓶寺廟建成的契機。

僧侶們的計劃，得到了當地政府、民眾和企業的全力支持。源源不斷的瓶子經過清洗分類後，被運到現場。靠着當地民眾的群策群力，兩年後，寺廟主體即告落成，讓我們來看看成果。

可以說，這座建成的瓶子寺廟完全體現了建設者的整齊美學。錯落有致一絲不苟，完美主義強迫症看後都得拍手叫好。廊柱主體由棕色瓶子與混凝土組成，如果你仔細觀察細節，會發現橫欄的瓶子線條，形成了正反交錯的設計，毫不草率。除了立柱和連廊，整個地面也是由一個個瓶子鋪設而成，如同馬賽克地板一樣，在陽光下交相輝映。屋頂的綠色與黃色巧妙融合，瓶子像碧綠的短竹一樣嵌在上方，非常好看。

來到佛堂大廳，廳內顯得開闊而肅穆。而當你抬頭看向佛像，會發現佛像周圍的壁畫、下方的坐枱，都是由酒瓶蓋組成的。是的，為了充分回收利用廢棄酒瓶，寺內的大部份壁畫，以及佛像坐枱，幾乎都是通過瓶蓋來設計加工而成。他們甚至給一座臥佛用酒瓶做了一件衣服，真是太硬核了！

寺廟落成後，立刻成為了當地群眾和外來旅客的打卡紀念地。在拜謁寺廟，拍下美圖之外，遊客們也了解到了僧人們為環保做出的努力。於是僧侶們決定繼續。他們不斷收集廢棄酒瓶，30多年的時間，在寺廟周圍建造了20多個酒瓶建築！從舍利塔、到僧侶宿舍，甚至水塔，一應俱全！關於瓶子的設計，大師們真的玩到極致了。不得不說，僧侶們數十年如一日的堅持，真的令人佩服。

時至今日，百萬瓶寺的僧人們依然在回收廢棄酒瓶，並將寺廟的規模繼續擴大。截止2009年，超過150萬個瓶子被回收利用。在2015年，它被旅遊網站When on Earth評選為全球十大可持續環保建築之一！未來百萬瓶寺最終將擴大到什麼樣的規模，我們不得而知，但是由僧人們的雙手創造出的奇蹟已經不止於此。這些泰國的僧侶們，為酒瓶回收環保，開闢出了新的道路。

不知道你怎麼看這次環保行動呢？

