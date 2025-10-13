國家級地質遺跡禁區淪觀光景點　每日上百遊客登島造成不可逆破壞

大陸福建漳州南碇島雖為國家級地質公園核心保護區，但近期卻淪為非法觀光景點。



根據調查，每日約有百名遊客透過改裝漁船違法登島，不僅造成生態破壞，更衍生嚴重安全隱憂。

南碇島（CCTV中央電視台）

點擊圖輯查看記者暗訪和教授講解：

+ 41

南碇島被劃定為國家級自然保護區，島上密集分布140萬根玄武岩石柱群，規模宏大、型態規整，是大陸最具代表性的國家級地質遺跡之一，為研究太平洋板塊和歐亞板塊地質運動的重要稀缺實物證據。依據大陸《海島保護法》規定，未經批准的無人島嚴禁進行任何形式的旅遊活動。然而，據《央視新聞》記者實地調查發現，當地已形成一條完整的非法觀光產業鏈。

在距離南碇島最近的漳州市漳浦縣佛曇鎮整美村，每天有三個航次的改裝漁船載客前往該島，單次航程約50分鐘。記者觀察到，一艘漁船最多可載30多名遊客，遊客需透過跳板方式登島，存在重大安全風險。此外，南碇島沒有正規步道，僅有一條經踩踏形成的小路，部分路段甚至須手腳並用才能向上挪動，稍有不慎就有跌落懸崖風險。

而碼頭登船口指示牌，明確提示：

「禁止涉漁、養殖、三無等非載客船舶非法從事載客出海行為」

「自覺遠離非法載客出海行為」



但遊客紛紛從指示牌走過，碼頭聯合執法工作站卻無任何執法人員前來詢問。

中國地質大學（北京）地球科學與資源學院教授張緒教表示：

遊客攀爬玄武岩造成的物理破壞是不可逆的，露營和生火行為更會導致岩石因熱脹冷縮而改變物理性質。

《央視新聞》記者在島上發現大量生活垃圾，包括塑膠瓶、廢棄衛生紙及食品包裝袋，部分垃圾已出現腐爛跡象。此外，島上還存在多處明顯的引火點，地面留有燃燒痕跡。

中國政法大學教授朱巍指出，未經批准登島屬違法行為，一旦發生意外，組織者需承擔相應責任，而具完全民事行為能力的遊客也須自負主要責任。

延伸閱讀：

台股大逃殺！暴跌超過800點 台積電下挫35元至1405

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】