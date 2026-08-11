泰國女大學生與「乾爹」不雅視訊遭錄下　調查驚揭知名女星同受害

泰國近期發生一宗大規模偷拍事件，一名23歲女大學生控訴，自己在網絡上結識一名自稱「乾爹（sugar daddy）」的男子，對方卻在和自己視訊的過程中偷拍側錄，將她的不雅私密片外流到網絡上，甚至等她深入追查後，才發現受害者竟還有知名女演員在列。



23歲女受害人（右）8月10日召開記者會（影片截圖）

女大學生遭偷拍 追查驚覺「女星也受害」

綜合《khaosod》等外媒報道，該名女大學生在10日透過記者會痛訴，自己當時因為經濟困難，在網絡上找工作時結識該名男子，對方在承諾負擔生活費、學費的同時，還強調只需要透過視訊聊天即可。

對方在承諾負擔生活費、學費的同時，還強調只需要透過視訊聊天即可。（示意圖，Unsplash@Surface）

誘人條件讓女大學生馬上就答應，未料對方卻在視訊過程中，不斷要求她褪去身上衣物，或是做出煽情動作。該名男子也在數度被拒絕後以轉帳為由掛斷電話，卻反手就封鎖了女大學生所有的聯繫方式。

原以為只是一次惡意詐騙的女大學生起初沒有放在心上，卻在2天後被告知不雅片外流，才驚覺自己在視訊過程中的畫面都被偷拍，甚至附上個人資訊上傳至賭博網站等平台。而不堪其擾的女大學生深入調查後也發現，除了她之外還有中學生、名校大學生，甚至是知名女演員也落入同樣圈套。

女大學生憑藉影片中男生的聲音，確定了犯案者都是同一人，最終在民間救援組織「Saimai Tongrod」的陪同下召開記者會；據了解，當地警方已接手調查，承諾將全力追緝嫌犯的下落。

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