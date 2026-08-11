美國跨性別運動員爭議持續　前NBA球星簡達宣布參加WNBA選秀

前NBA球星簡達（Enes Kanter Freedom）8月10日在其社交平台宣布，自己已正式去信美國女子職業籃球聯賽（WNBA），申請參加2027年的WNBA選秀大會。WNBA聯盟主席恩格爾伯特（Cathy Engelbert）日前向各隊發出一份備忘錄，表示將與各隊主席快將舉行的預定會議上討論此事。



這次爭議源於7月，WNBA最受矚目的球員之一根寧咸（Sophie Cunningham）接受ESPN採訪，期間談到「保護」女子運動的話題。

這位印第安納狂熱隊的後衛表示，她想「向所有人表達愛」，但補充道：「我認為愛也包含真誠，包含坦率。我想保護更衣室裏的年輕女孩，或者說保護參與體育運動的年輕女孩，她們不應該被迫與生理上的男性競爭。」

對於有人批評她「仇恨」跨性別者，根寧咸否認了這種說法。

之後，她再次重申自己的觀點，稱禁止跨性別運動員參加女子運動是「常識」。

根寧咸的話語很快就從籃球話題轉向美國更廣泛的政治談論。

總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）其後表達對根寧咸的支持，而副總統萬斯（JD Vance）則讚她「激勵人心」。

根寧咸的社交平台帳戶：

曾在NBA效力11年的簡達表示，按照WNBA現時的「自我性別認同」政策，雖然WNBA名義上表明只限女性參賽，但條例中並未對「何謂女性」作出明確定義，亦無要求球員提供生物學上的性別證明。

因此，簡達決定透過報名參與選秀來「自證」符合標準，旨在逼使 WNBA 面對其備受質疑的性別審查標準。

簡達強調：「我知道我在球場上出現會引發激烈的爭論。我絕非來此嘲諷、戲弄或不尊重任何群體或個人的選擇。我只是要求現行規則對所有人一視同仁，這些規則正好體現許多WNBA球員和教練公開提倡的價值觀。」

在簡達宣布參與選秀的翌日，另一位前NBA球員懷特（Royce White）亦表示，他也會宣布參加2027年的WNBA選秀，並補充說：「為了打籃球，我打籃球的時候有時候會視自己為女性。」

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據《英國廣播公司》（BBC）報道，目前尚不清楚WNBA這項規則的模糊性究竟是有意為之，旨在為跨性別女運動員留出空間，還是確實存在需要填補的漏洞。