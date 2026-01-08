特朗普「扮舉重」嘲跨性別運動員表情誇張　網民：總統有病｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近日在一個公開場合發言期間，模仿跨性別運動員參加舉重比賽的影片在網上引發熱議。有網民認為：「這位總統完全瘋了，病態至極」。



特朗普模仿跨性別運動員舉重的影片在網上瘋傳：

英國《獨立報》1月6日報道，這段影片來自特朗普在眾議院共和黨年度議題集思會上的演講。

白宮分享特朗普模仿跨性別運動員舉重的影片：

白宮在其社交平台帳戶分享了這段影片，並發文：「總統談到他模仿女子跨性別運動員的行為時表示，我老婆討厭我這麼做。」

在活動中，特朗普表示，他的妻子，第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump），不喜歡他在公開場合跳舞和「扮舉重」的表情。

特朗普隨後表示，梅拉尼婭認為「（扮）舉重太糟糕了」，然後便開始了他的表演。特朗普先假裝成一個正在舉重的女人，一邊發出哼哼聲一邊比劃。

特朗普模仿完後表示：「她把東西扔了，哭着走下台。她媽媽哭了，她爸爸也哭了。」

接着，特朗普又開始模仿另一個能輕易舉起重物的運動員。

這段影片在網上瘋傳，一些網民對特朗普的言行作出批評。

一名網民表示：「只要我活著，我就永遠無法理解為什麼有人想把這個荒唐可笑的小丑送回白宮。」