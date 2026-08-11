美國留學調查：國際生申請受制簽證大跌　中國人數卻持平甚或增加

美國國際教育協會（IIE）7月1日發布的最新調查報告顯示，65%受訪美國院校指中國學生的申請數較去年持平或增加，但整體國際學生申請與入學預測仍呈跌勢，簽證問題為最大障礙。



報告於2026年5月5日至6月11日調查585所高等院校所得出。數據指，59%院校的整體國際生申請按年下跌，僅11%預計2026至27學年入學人數增加，63%預測會減少。研究生層面最悲觀，65%院校料人數下跌，其中36%預期「大幅減少」。

印度及受限國跌幅顯著 中國留學生企穩

中國學生申請數據相對正面，65%院校稱申請量持平或上升。但印度作為最大生源國，僅39%院校表示其申請穩定或增加，跌幅更顯著。受總統特朗普（Donald Trump）第10998號公告限制入境的39個國家，申請跌勢亦較明顯。

2026年8月10日，美國華盛頓特區，圖為特朗普在白宮橢圓形辦公室發表講話。（Reuters）

逾九成院校歸咎簽證延誤

院校將申請與入學下跌歸因於多項政策因素，包括92%指簽證延誤或拒批影響最大，80%提及美國旅行限制，64%稱國際學生對美國政治氣候的憂慮增加。另有77%認為潛在學生正轉向美國以外的大學。

報告同時顯示，87%院校預計美國學生海外交流人數將增加或持平，延續新冠疫後復蘇。