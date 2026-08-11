右翼名嘴出招？謀組新黨＋專訪拜登兒　亨特轟特朗普「美國病源」

撰文：觀察者網
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《華盛頓郵報》8月11日報道，美國前總統拜登（Joe Biden）之子亨特（Hunter Biden）在與美國保守派名嘴卡爾森（Tucker Carlson）進行的一次長談中嚴厲批評了美國總統特朗普（Donald Trump又譯川普），稱其為美國的「生存威脅」。

這段訪談於周一在卡爾森的Podcast中發布。亨特表示，他主動接觸保守派媒體是「經過深思熟慮的」。今年早些時候，他也曾出現在美國知名保守派政治評論員歐文斯（Candace Owens）的Podcast中。

亨特在訪談中指出，特朗普對美國構成一種獨特的威脅，這種威脅遠非寬泛的政治問題所能概括。

亨特表示：「他是我們國家正面臨的生存威脅。」

隨後他補充道，特朗普不僅僅是「一種疾病的表象」，而是「該病症從『局部爆發』演變為『全國性大流行』的源頭」。

對此，卡爾森也回顧了自己與特朗普的關係，談及他試圖說服總統不要介入與伊朗衝突的努力，但未能成功。

卡爾森說：「我高估了自己的影響力，也高估了我的重要性。」

近幾個月來，卡爾森愈發暗示可能發起一場新的政治運動，甚至組建第三個政黨。他最近召集了一次會議，與會者是對「讓美國再次偉大」（MAGA）運動失望的人士，包括美國前眾議員瑪格林（Marjorie Taylor Greene）和眾議員馬西（Thomas Massie），並在最近一期節目中概述了他的綱領。

格林在X分享自己與卡爾森、馬西夫婦等人圍坐在一張木桌旁的照片：

2026年8月1日，美國前眾議員瑪格林（Marjorie Taylor Greene）在X分享自己與保守派名嘴卡爾森（Tucker Carlson）、眾議員馬西（Thomas Massie）夫婦等人圍坐在一張木桌旁的照片。（網頁截圖）

值得注意的是，卡爾森與前述的歐文斯都曾經是特朗普在MAGA陣營中最具影響力的一批支持者。

在2024年美國大選期間，兩人都曾是特朗普的「輿論旗手」。其中，卡爾森不僅公開為特朗普站台助選，還在幕後扮演了關鍵角色，成功遊說特朗普選擇萬斯作為競選搭檔。

然而，兩人都是堅定的反干涉主義者，反對美國捲入海外戰爭。而特朗普最終決定聯合以色列對伊朗發動軍事打擊，這被他們認為嚴重違背了「美國優先」和「不發動新戰爭」的承諾，隨後與特朗普決裂。

決裂後，雙方關係急劇惡化，轉為公開的相互攻擊。

本文獲《觀察者網》授權轉載

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