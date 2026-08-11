特朗普制裁國際刑事法院　四人權組織控其違憲

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）去年簽行政令對國際刑事法院人員實施制裁，四家美國主要人權組織如今對特朗普提起訴訟，指控他違憲。



路透社報道，人權觀察、開放社會研究所、美國朋友服務委員會和憲法權利中心星期二（8月11日）在紐約提起訴訟，指特朗普下令的制裁措施阻礙他們與國際刑事法院合作，為世界各地涉及種族滅絕、戰爭罪和反人類罪的案件尋求正義。

特朗普去年簽署行政令，授權制裁與國際刑事法院合作的檢察官、法官和其他人員，原因是他們起訴了來自美國及美國盟友以色列的官員。美國和以色列都不是國際刑事法院成員國。

2026年7月17日，國際刑事法院（ICC）院長赤根智子強調，國際司法機構必須保持獨立，不能受到政治影響和壓迫。（YouTube@ IntlCriminalCourt）

代表上述人權組織的首席律師洛溫斯坦（Allard K. Lowenstein）發表聲明說，他們希望終止這套制裁制度，認為行政令超越總統權限，並違反國際法和美國法律，包括言論自由和宗教自由。

此前，一些致力於巴勒斯坦人權的倡導團體上個月也提起類似的訴訟。

美國國務院回應說，這些團體試圖「助長國際刑事法院的權力濫用」，並稱國際刑事法院威脅美國主權。

特朗普反對國際刑事法院的立場可追溯至他的第一任期。2020年，特朗普曾簽署類似行政令，但被一名法官駁回。法官認為，這項行政令可能違反美國憲法第一修正案。前總統拜登政府隨後於2021年撤銷這項行政令。

2025年3月12日，荷蘭海牙國際刑事法院（ICC）全景。（Reuters）

國務卿魯比奧（Macro Rubio）上個月說，美國政府將加大力度削弱位於海牙的國際刑事法院，包括發起一場旨在說服其他國家退出法院的外交行動。

魯比奧辯稱，法院對執行特朗普強硬移民政策，或打擊被控運載毒品船隻的美國人員和其他美國軍人構成威脅。

7月31日，特朗普在內閣會議上回應魯比奧的最新情況時說，這場運動旨在捍衛以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）和其他人，而不是捍衛特朗普本人。

文章獲《聯合早報》授權轉載

