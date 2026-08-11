特朗普簽令縮減兒童接種疫苗項目　港衞生署：更改計劃須科學為本

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月10日簽署行政命令，縮減建議兒童接種的疫苗項目，將兒童接種疫苗與自閉症相關聯，但科學家早前指出，這種關聯毫無科學根據。



本港衞生署衞生防護中心回覆查詢時強調，任何公共衞生政策及醫學建議必須以科學實證為本，不應在缺乏可靠科研數據或醫學研究支持下隨便更改疫苗接種計劃，以免對兒童的健康構成不可逆轉的重大公共衞生風險。



2026年8月10日，美國總統特朗普（Donald Trump）就幼兒接種MMR混合疫苗簽署行政命令，並在白宮橢圓形辦公室儀發表講話。（Reuters）

本港自1960年代起推行免疫接種計劃

衞生防護中心表示，由於延遲接種疫苗會減低預防傳染病的保護，提醒家長應安排子女按照香港「兒童免疫接種計劃」接種疫苗，以提供全面和適時的保護。

防護中心指，本港自1960年代起推行免疫接種計劃，透過衞生署轄下的母嬰健康院及學童免疫注射小組，為兒童提供免疫接種服務。現時根據中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會的建議，初生嬰兒至小學六年級的學生在「兒童免疫接種計劃」下須接種不同種類的疫苗及加強劑，以預防結核病、小兒麻痺症、乙型肝炎、白喉、百日咳、破傷風、肺炎球菌感染、水痘、麻疹、流行性腮腺炎、風疹。

中心表示，「兒童免疫接種計劃」亦為合資格的小學女學生接種人類乳頭瘤病毒疫苗，以預防子宮頸癌。除了這些兒童疫苗外，政府還為高風險群組人士提供季節性流行性感冒、肺炎球菌感染和新冠病毒感染的疫苗接種服務。

在本港，「香港兒童免疫接種計劃」為一歲兒童接種麻疹、流行性腮腺炎及德國麻疹混合疫苗，其後於小學一年級接種第二劑混合疫苗。（資料圖片）

根據衞生署衞生防護中心轄下「疫苗可預防疾病科學委員會」建議的「香港兒童免疫接種計劃」，初生嬰兒至小學六年級的學生須接種不同種類的疫苗及加強劑，以預防結核病、小兒麻痺症、乙型肝炎、白喉、百日咳、破傷風、肺炎球菌感染、水痘、麻疹、流行性腮腺炎及德國麻疹共十一種傳染病。（資料圖片／盧翊銘攝）

徐樂堅：免疫接種成功將兒童傳染病維持在極低水平

中心總監徐樂堅醫生說，在兒童免疫接種計劃下，免疫接種覆蓋率一直維持在極高水平，成功將相關兒童傳染病在本港的發病率維持在極低水平。在疫苗的幫助下，全球自1980年消滅天花，香港亦於2000年消滅小兒麻痺症，並分別於2016年及2021年成功消除麻疹及風疹。

衞生署會繼續聯同科學委員會持續監察各種疫苗可預防疾病的情況及新疫苗的科學發展，並按需要徵詢專家的意見，適時檢討及更新疫苗接種的建議。

2026年8月10日，美國總統特朗普（Donald Trump）就幼兒接種MMR混合疫苗簽署行政命令，並在白宮橢圓形辦公室儀發表講話。（Reuters）

特朗普行政命令鼓勵各州減少兒童入學強制要求的疫苗數量

美國總統特朗普8月10日在白宮簽署縮減建議兒童接種疫苗項目行政命令時，指某種疫苗被注射到兒童體內，導致「很多個案發生壞事」，這種說法被外界解讀為將自閉症與接種疫苗相關聯。

這項行政命令將疫苗劃分為以下三類：推薦所有兒童接種的疫苗、僅推薦高風險兒童接種的疫苗，以及需由醫生與家長「共同決策」下接種的疫苗。而針對這最後一類疫苗，家長需與醫生共同探討每個兒童接種的風險與益處，包括新冠疫苗、流感疫苗、乙型肝炎疫苗等。

行政命令還建議所有疫苗應該在不同的診所中接種，並鼓勵各州減少兒童入學強制要求的疫苗數量，還呼籲將麻疹、流行性腮腺炎及德國麻疹（Rubella）拆分為單劑接種，而非採用美國目前普遍使用的MMR混合疫苗。