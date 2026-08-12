也門稱紅海貨船遇襲6死10人傷　胡塞武裝認攻擊指船為沙特運軍備

也門政府8月11日指出，胡塞武裝（Houthis）攻擊紅海一艘貨船，造成至少6人死亡、10人受傷。不過，胡塞武裝隨後表示，遇襲船隻載有沙特阿拉伯的軍用裝備。路透社報道，這是自2月28日美伊衝突爆發以來，胡塞武裝首次因襲擊航運而造成人員死亡。



2026年8月11日，由也門交通部提供的圖片顯示，當日於紅海受襲的貨船Tihamah號受損。（Media Office Of The Ministry Of Transport - Republic Of Yemen/Handout via REUTERS ）

也門海岸防衛隊：死者包括2名救援人員

也門交通部門表示，事發於紅海南部曼德海峽（Bab el-Mandeb），遇事貨船Tihamah號在也門摩卡港（Mocha）以南海域，先後遭3枚彈道導彈攻擊。該艘船運載食品，遇襲後起火，造成4名船員死亡，其中3人屬巴基斯坦籍、1人為印尼籍。

也門海岸防衛隊表示，第二次導彈攻擊的目標，是試圖撤離船員的救援人員，結果造成2名救援人員死亡。英國廣播公司（BBC）引述也門官方說法，稱事件中另有10人受傷。

2026年8月11日，由也門交通部提供的圖片題示，當日於紅海受襲的貨船Tihamah號受損。（Media Office Of The Ministry Of Transport - Republic Of Yemen/Handout via REUTERS ）

BBC指出，根據航運網站MarineTraffic資料，Tihamah號由埃及公司持有及營運。英國海事安全與風險管理公司Vanguard證實，Tihamah號當時懸掛坦桑尼亞國旗。

不過，胡塞武裝隨後公布，所攻擊目標正為沙特運載軍備。伊朗媒體也報道，遇襲船隻與沙特有關聯。

上月20日，也門胡塞武裝發表聲明，宣布對沙特實施海上禁運。隨後，胡塞武裝曾攻擊紅海的沙特油輪，以及沙特境內的石油相關設施、民用機場等目標。