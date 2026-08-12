韓聯參：朝鮮向東部海域發射彈道導彈

韓國聯合參謀本部（韓聯參）8月12日公布，朝鮮於當日清晨6時左右，從元山地區向朝鮮半島東部海域發射了一枚彈道導彈。韓聯社報道，朝鮮6日亦曾從元山地區向東海發射一枚短程彈道飛彈（SRBM），這是6天內第二次發射。



圖為朝中社2026年4月20日報道，朝鮮導彈總局19日進行經改良的「火星炮－１１丁」型地對地戰術彈道導彈試射，評估導彈戰鬥部威力。（朝中社）

日本廣播協會（NHK）和共同社報道，據日本防衛省表示，偵測到朝鮮發射疑似彈道導彈的飛行物，推測已落入日本專屬經濟區（EEZ）之外。

日方表示，尚未收到有關該飛行物造成損失的報告，正分析該飛行物發射地點、飛行距離等具體資訊。同時，日本海上保安廳呼籲，在海上航行的船隻應密切關注後續訊息。

朝中社4月14日發佈照片顯示，朝鮮驅逐艦崔賢號於4月12日進行戰略巡航導彈和反艦導彈試射，發射了一枚導彈。 （Reuters）

韓聯社指出，韓聯參稱會加強監視和警戒，以應對朝鮮的進一步發射。同時，韓國、美國和日本會密切分享相關信息，保持高度戒備狀態。

報道又稱，朝鮮這次導彈發射是，正值美韓聯合軍事演習「乙支自由護盾」（UFS）之前，該項演習定於本月17日至27日舉行。