聯邦法官禁郵政限制郵寄投票　特朗普行政令再遭挫敗

聯邦法官周二叫停郵政署執行總統特朗普（Donald Trump）行政令中收緊郵寄投票的部分規定。



據路透社（Reuters）8月11日報道，特朗普3月簽署行政令，多年要求收緊郵寄投票並散播2020年敗選舞弊的虛假說法。該令要求各州提供合資格郵寄選票選民名單，不從則郵政署拒送選票。此次聯邦法官塔爾瓦尼（Indira Talwani）裁決標誌著特朗普擴大聯邦政府在監督選舉方面的努力遭遇了最新挫折。

資料圖片：聯邦法官塔爾瓦尼（Indira Talwani）

奧巴馬（Barack Obama）任命的塔爾瓦尼周二擴大其6月禁制令，由23個民主黨主政州擴至全國；多個投票權組織促請全面禁郵政署執行。她指出聯邦行政部門無權規管選舉，權責屬各州；裁決稱行政令引起混亂、侵蝕民主信任，「賦權遠重於行政部門違憲介入選管」。白宮與司法部未即時回應。

特朗普政府要求最高法院擱置早前裁決，稱各州訴訟尚早；保守派6比3佔多數的最高法院未裁決。塔爾瓦尼稱現已成熟可判，因郵政署提規則、選舉臨近，距2026年11月3日中期選舉不足90天，凸顯頒令禁選前改規的迫切需要。