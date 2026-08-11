穆傑塔巴任命6人出任伊朗高級軍事職務

伊朗最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）的辦公室於8月10日公布，穆傑塔巴已簽署多份任命令，正式任命6人分別出任武裝部隊總參謀部、伊斯蘭革命衛隊（IRGC），以及民兵武裝「巴斯基」（Basji）的高層職務，正式填補戰事遺缺，以及重整領導結構。



2020年11月2日，圖為伊朗時任最高國防大學校長瓦希迪（Ahmad Vahidi）。（網絡圖片）

根據任命令，伊斯蘭革命衛隊少將阿卜杜拉希（Ali Abdollahi）出任武裝部隊總參謀長， 以接替2月28日因美以空襲身亡的穆薩維（Abdolrahim Mousavi）。伊朗陸軍准將海達里 （Kiumars Heidari），被任命出任武裝部隊副總司令。

革命衛隊准將瓦希迪（Ahmad Vahidi）獲授少將軍銜，正式出任革命衛隊總司令，接替亦於2月28日喪生的帕克普爾（Mohammad Pakpour）；至於副總司令則由少將伊扎迪（Mostafa Izadi）出任。

2026年8月8日，伊朗半官方媒體邁赫爾通訊社在通訊平台 Telegram 發布一段據稱為穆傑塔巴授課的影片，畫面顯示他與多人交談。（Mehr News Agency）

另外，革命衛隊海軍准將阿茲馬伊（Ali Ozmaei）出任革命衛隊海軍司令，接替3月因以軍空襲死亡的坦格西里（Alireza Tangsiri）。

民兵武裝「巴斯基」則由革命衛隊前情報機關負責人塔伊布（Hossein Taeb）出任，以接替3月喪生原指揮官蘇萊曼尼（Gholamreza Soleimani）。