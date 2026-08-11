澳洲總理否認藉高市早苗送蜜瓜開黃腔　據報日本致函：相信無惡意

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）他早前在節目受訪時，談及日本首相高市早苗訪澳時贈送的蜜瓜，指高市早苗「帶了2顆……而且它們很漂亮」，被指開黃腔。他8月10日否認說黃色笑話，據澳洲傳媒引述消息報道，日本政府上個月致函澳洲總理辦公室，相信阿爾巴尼斯的言論並無惡意，認為是澳洲媒體渲染事件。



在澳洲政壇，反對派要求總理為事件道歉，阿爾巴尼斯則否認開黃腔。據英國廣播公司（BBC）報道，他的立場是主持人才是開玩笑者，而不是他。

《每日郵報》澳洲版報道，日本政府上月去信澳洲總理辦公室，認為是澳洲媒體渲染事件，阿爾巴尼斯的言論並無惡意，日方表示不會採取任何行動，任由澳洲媒體「就此作罷」。

風波始於阿爾巴尼斯早前登上Podcast節目《Bush Deep》，談及高市早苗訪問澳洲期間送贈的官方禮物，為產自靜岡的蜜瓜，以慶祝澳洲重新開放日本蜜瓜進口市場。

節目主持人奧斯本（Nikki Osborne）當時開玩笑詢問，高市早苗是否「把蜜瓜偷偷帶過海關」，並作出手勢，又問「她帶兩顆嗎…… 就像彭美拉安德遜（Pamela Anderson，荷里活性感女星）般來嗎。」阿爾巴尼斯配合主持人的玩笑動作表示，高市早苗「帶了兩顆，就像你會做的那樣…… 而且它們很漂亮」。