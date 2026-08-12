法國核電廠再度因水母堵塞冷卻水泵受影響　須關閉3座反應爐

法國電力集團（EDF）8月11日表示，法國北部格拉沃利訥（Gravelines）核電廠有3座反應爐，因冷卻水泵遭成群水母堵塞而關閉。去年8月同一天，該公司也曾因同一原因而部份關閉反應爐。



路透社報道，法國電力公司表示，由於水母聚集，2號、3號和4號反應爐已關閉，1號反應爐的發電量作為預防措施被限制在50%。 5號反應爐先前已因維修而停運，6號反應爐仍正常運作。

這座位於法國北部的核電廠是該國最大的核電廠之一，採用與北海相連的運河進行冷卻。其六個機組每一機組的發電量為900兆瓦（Megawatt），總發電量為5.4吉瓦（Gigawatt）。

水母在幼體階段，會進行自我分裂，在不進行交配的情況下單性繁殖。（網上圖片）

去年的停運已促使業者實施新的監測和拖網捕撈技術，以努力預防或減少未來類似事件的影響。報道指，此次關閉觸發了去年全廠停駛後實施的預防措施。

EDF強調，這種情況不會對設施、人員或環境的安全造成任何影響。有工程師表示，當局已在進水渠和濾筒篩網上安裝了固定攝像鏡頭，以便盡快檢測任何堵塞情況。當局正利用真空吸污車把現場的水母清除。

有科學家警告稱，由於全球暖化、外來物種入侵和過度捕撈等因素，類似的事件日後可能會變得更加頻繁。

另一方面， EDF也正努力應對全國各地受熱浪影響的核反應堆，預計第五波熱浪將在本週持續增強，並限制法國的核電產能。