伊朗寧可變窮也不低頭　轉向生存經濟模式　特朗普豪賭誰先撐不住

在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）利用制裁和海上封鎖向伊朗施壓之時，德黑蘭也在採取措施維持其遭受重創的經濟運轉。



《華爾街日報》星期二（8月11日）報道，伊朗正對緊缺物資實行配給制、限制外匯獲取，並優先保障生活必需品的進口。

圖為2026年4月19日， 美國中央司令部（CENTCOM）發布美軍驅逐艦「斯普魯恩斯號」（USS Spruance，DDG 111）攔截伊朗貨船Touska的畫面。（CENTCOM/Handout via REUTERS）

伊朗6月份石油出口額為45億美元（約353億港元），全球經濟研究機構凱投宏觀（Capital Economics）的數據顯示，受美國封鎖影響，伊朗7月份石油出口額近乎為零。與此同時，伊朗的年通脹率已超過80%。

分析人士指出，德黑蘭正在實行稀缺物資配給制，限制外匯獲取，大幅削減投資，並將更多經濟負擔轉嫁給家庭，同時維持戰略進口和國家機器的基本運轉。

這樣做雖會導致經濟困境加深，引發貧困加劇和經濟運轉失調，但同時也為伊朗領導人拖延與美國的談判爭取了更多空間。

這意味著特朗普的策略只能寄託在一個危險的假定之上，即德黑蘭會比華盛頓先撐不住。

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調解方已向美方告誡，伊朗多年來一直生活在制裁之下，指望德黑蘭會因為經濟壓力而妥協不太可能奏效。相反，伊朗很可能會繼續升級襲擊，使華盛頓和盟友付出更高的代價。

如果伊朗能夠撐得比華盛頓預期的更久，它就更沒有理由放棄對霍爾木茲海峽的控制權，這將延長對峙局面，並增加再次爆發衝突的風險。而僵局持續的時間越長，壓力就越會轉嫁回特朗普身上，因為在美國中期選舉臨近之際，能源和航運中斷將拖累全球經濟並加劇通脹。

昆西研究所（Quincy Institute）非常駐研究員、伊朗社會保障組織前官員卡哈爾扎德（Hadi Kahalzadeh）說：「這種壓力將逐漸使伊朗從一個能夠吸收並抵禦衝擊的韌性經濟體，轉變為一個勉強維持運轉但復甦能力不斷下降的生存型經濟體。」

他補充說：「高壓統治和國家政體結構使得這種痛苦難以轉化為足以改變國家安全決策的強大壓力。」

特朗普政府面臨的難題在於，讓伊朗變得更窮容易，但要通過經濟痛苦來迫使伊朗領導人改變決定卻困難得多。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】

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