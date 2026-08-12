黎巴嫩成中東地區首個廢除死刑國家　最重刑改為終身監禁

黎巴嫩議長辦公室8月11日（周二）發表聲明稱，黎巴嫩議會已廢除死刑，並將所有現行死刑判決改為終身監禁。此舉使黎巴嫩成為中東地區首個正式廢除死刑的國家。



路透社報道，自2004年以來，黎巴嫩實際上一直暫停執行死刑，儘管仍有數十人仍在死囚牢房中。此前，謀殺和叛國罪等罪行在黎巴嫩可判處死刑。但在去年，黎巴嫩議員提交了一項廢除死刑的法案。

歐盟對此舉表示歡迎，稱黎巴嫩為中東乃至其他地區的「其他國家樹立了強而有力的榜樣」。國際特赦組織中東和北非區域主任莫拉耶夫（Heba Morayef）表示，「黎巴嫩廢除死刑的決定標誌着該國人權事業的一個重要里程碑和勝利。」

2026年6月13日，從黎巴嫩納巴泰耶拍攝的照片顯示，以色列空襲後，黎巴嫩南部濃煙滾滾。 （Reuters）

莫拉耶夫表示，「在二十多年沒有執行死刑之後，今天的舉措將岌岌可危的死刑暫停期轉變為持久的法律保護，維護了生命權，並使黎巴嫩與全球廢除死刑的趨勢保持一致。」

黎巴嫩議會亦正在單獨討論一項關於對某些罪行實施大赦的立法，部分原因是希望以此緩解監獄過度擁擠的問題。