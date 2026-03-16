新加坡部長：日本應正視二戰問題　維護區域穩定

面對不斷演變的地緣政治格局，擴大「朋友圈」和加強合作是戰略必要。新加坡在對全球保持開放之際，也要在東盟（ASEAN，又譯亞細安）以外，與中韓日這三個東北亞夥伴國加深一體化。



新加坡外交部兼內政部高級政務部長沈穎3月6日在通商中國特約講座上指出，過去幾十年讓新加坡蓬勃發展、以規則為導向的國際秩序已經結束，世界正在步入一個多極化、協調減弱、競爭加劇的新格局，這些改變對新加坡影響深遠。

「我們無法避免這些改變，唯有審時度勢，沉著應變。」

沈穎強調，新加坡必須拓展夥伴關係來增強自身韌性，應對更多極化的世界。東盟始終是新加坡外交政策的基石，但中國、韓國與日本在全球經濟格局的重大轉變中，也扮演非常重要的角色。

她說，中國對區域和全球局勢具有重要影響力，也是先進製造業、數碼創新及綠色轉型的引領者。「我們歡迎中國在綠色科技、數碼創新以及人工智慧的應用與治理等新興領域發揮所長，開展建設性合作。」

東盟以外，新加坡總理黃循財就任後首個出訪的國家就是中國。沈穎強調，這充分體現新加坡對新中關係的重視。新加坡過去幾十年深度參與中國改革開放進程，今後也會繼續致力於加強與中國的貿易、投資和金融聯繫。

2025年10月25日，中國國務院總理李強（左）在新加坡國會大廈同新加坡總理黃循財（右）舉行會談。圖為會談前，黃循財在國會大廈為李強舉行歡迎儀式。（新華社）

新加坡可成為中企進軍東盟市場的樞紐

她舉例，隨着中國企業紛紛「走出去」，新加坡可成為它們進軍亞盟市場的樞紐。政府也鼓勵本地企業開拓中國市場和尋找新的商機，以及鼓勵兩國人民通過旅遊、教育及青年交流，進一步加深民間聯繫。

沈穎指出，中國的規模和在國際上的比重，代表着中國政策對區域及國際穩定，具有舉足輕重的影響，可以在變幻莫測的全球新格局中，為國際體系發揮定心作用。

「我們期待繼續和中國密切合作，共同為全球和區域的穩定與繁榮做出貢獻。」

2026年3月6日，新加坡外交部兼內政部高級政務部長沈穎，在通商中國特約講座中講話。（YouTube片段截圖）

日本正視二戰歷史 將對區域產生積極的影響

新加坡相信如果日本能夠與更多亞洲夥伴加強合作，為亞太地區的和平、穩定與繁榮做出更大貢獻，這會對區域產生積極的影響。同時，大家也知道，日本在第二次世界大戰期間造成的深重苦難，在亞洲部分地區留下了難以解決的歷史問題。這些歷史問題需要慎重處理。

歷經八十年，光陰荏苒，世代更迭，全球戰略環境也發生了深刻變化。新加坡希望日本可以思考如何徹底解決這些懸而未決的問題。如果日本能做到這一點，它就有立場為亞太區域做出更大貢獻，並參與構建和維護一個開放包容的區域架構。

她指出新加坡領導人此前多次闡明這一立場，這也充分體現了新加坡的一貫主張：唯有以真誠態度銘記歷史、持續推進和解，區域互信才能夠真正得到鞏固。

日本首相高市早苗去年11月7日在國會發表「台灣有事論」以來，中日關係日趨緊張，多項官方及民間交流因此被喊停或推遲。（Getty Images）

在談到韓國時，沈穎強調新韓雙邊關係已開啟新篇章，包括在慶祝建交50周年之際，將兩國提升為「戰略夥伴關係」。

中日韓之間存在一些複雜的歷史問題，這也形成本區域歷史背景的一部分。但正因如此，長期深度的交流更為重要。各國相互尊重、和平共處，並不是抽象的概念，而是維護區域穩定的先決條件。

本文獲《聯合早報》授權轉載

