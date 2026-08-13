埃特納火山噴發致機場關閉　意大利旺季旅遊受阻

意大利西西里卡塔尼亞機場周三再度停飛。埃特納火山（Etna Mount）再度噴發火山灰，當局被迫延長空域管制，打擊旺季出行。



據路透社（Reuters）8月12日報道，機場營運商西西里機場公司（SAC）表示，空中交通將暫停至格林尼治時間周四14時（香港時間22時）；此前航空當局已延長東西西里相關空域的關閉。影響超出西西里，鄰近馬爾他隔夜有航班取消及嚴重延誤，火山灰向南飄過地中海，馬爾他國際機場周三仍警告或再受影響。

2026年8月11日，意大利西西里島埃特納火山爆發，無人機拍攝的畫面顯示熔岩順著山坡流淌。（Reuters）

埃特納火山是歐洲最高、最活躍的火山，其噴發經常擾亂卡塔尼亞機場，該機場是西西里主要門戶，也是意大利第五繁忙的機場。東西西里自上週起受影響，當時火山活動再度活躍、風向改變令火山灰吹向該區。

巴勒莫市長拉加爾拉（Roberto Lagalla）稱，該市機場近日承接了原定起降卡塔尼亞的190班航班；有改道旅客投訴接駁安排不足，巴士和的士需求急增，巴勒莫機場亦因而延誤。

空域管制令西西里其他機場在旺季承受額外壓力。規模較小的科米索機場周二晚因火山灰停飛，周三已恢復全面運作。