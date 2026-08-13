特朗普女婿弟牽頭　125億美元收購NBA洛杉磯湖人隊

風險投資人庫什納（Joshua Kushner）與前迪士尼行政總裁艾格（Bob Iger）將以125億美元（約975億港元）收購洛杉磯湖人；庫什納是美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）女婿賈里德·庫什納（Jared Kushner）的弟弟。



據路透社（Reuters）8月12日報道，億萬富翁沃爾特（Mark Walter）去年以100億美元（約780億港元）購入這支NBA球隊多數權益。艾格與庫什納稱：「作為終身NBA球迷，我們深感榮幸有機會成為洛杉磯湖人隊的管理者，這是世界上最具代表性的體育俱樂部之一，」矢言延續巴斯家族基業。

湖人名宿莊遜（Earvin 「Magic」 Johnson）稱兩人是最好東主；後衛當錫（Luka Doncic）盼攜手建隊，稱球隊「潛力無限」。

資料圖片：庫什納（Joshua Kushner）是美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）女婿賈里德·庫什納（Jared Kushner）的弟弟。（X@zaobaosg）

沃爾特在一份聲明中表示，擁有湖人隊是「我一生中最偉大的榮譽之一」。他稱：「這是一筆非凡的投資，但我將永遠銘記的是這個社區、球迷以及這座將這支球隊視為家人的城市，」

庫什納早前捲入國際足協（FIFA）爭議：國際足協主席恩芬天奴（Gianni Infantino）擬成立估值200億美元（約1,560億港元）子公司、Thrive Eternal 預計將主導一個投資集團。該提案立即引發了歐洲足球官員和其他人士的強烈反對，他們反對私人投資者持有世界上最受歡迎的運動的商業運營股份，並有可能成為對恩芬天奴領導能力的考驗。這項擬議交易本可為國際足總籌集超過 40 億美元（約312億港元）的資金，提案最終撤回。