白宮記者晚宴槍擊｜萊維特一語成讖？事前預告活動將「火力四射」

美國白宮記者晚宴4月25日發生槍擊事件，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）緊急撤離。巧合的是，當日同樣有出席晚宴的白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）在開場前，曾預告特朗普將在活動上發表精彩、有趣的演說，並開玩笑指他「當晚（講話時）將會火力四射」（There will be some shots fired tonight）。相關影片事後在社交媒體引起熱議，指萊維特意外地一語成讖。



萊維特在晚宴開始前接受記者採訪時，她預告即將發表演說的特朗普「已經準備好大幹一場」（ready to rumble）。

她呼籲人們應該收看特朗普當晚原預定發表的講話，並預告指：「我可以告訴你們，今晚的演講將是典型的特朗普風格。它會很有趣，也很有娛樂性......當晚將會火力四射。」

對此，有網民在槍擊事件發生後留言，諷刺稱當晚確實「火力（槍火）四射」。美國哥倫比亞廣播公司（CBS）此前引述消息人士指，槍手在事件中開了5至8槍。

當局目前仍在對槍擊事件進行調查中，而紐約郵報則公開了，槍手犯案前約10分鐘，向家人發送的一份宣言，透露他針對的是特朗普政府的官員。