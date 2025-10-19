布達佩斯特普會　美媒詢問地點誰決定　竟遭白宮回「你媽選的」

美國總統特朗普（Donald Trump）早前宣佈將與俄羅斯總統普京（Vladmir Putin）在匈牙利首都布達佩斯會面，商討俄烏停火問題。有傳媒近日詢問是誰選擇布達佩斯作為會面地點，卻遭白宮發言人回擊：「你媽選的」。



據報道，《哈芬登郵報》（Huffpost）記者發出問題後，白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）幾分鐘後回覆：「你媽選的。（Your mom did.）」隨後記者又收到白宮傳訊主任Steven Cheung同樣的回覆：「你媽。（Your mom.）」

記者又問萊維特是否認為自己的回應很有趣。萊維特則再次回擊：「對我來說，你認為自己是一名記者這點很有趣。」萊維特抨擊記者實際上是一名極左派黑客，包括傳媒界的同事在內沒有人認真對待他，並表示：「別再給我發你不誠實、有偏見和胡說八道的問題了。

2025年4月22日，美國白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）在白宮舉行記者會。（Reuters）

《哈芬登郵報》後在報道中表示，包括烏克蘭在內的三個前蘇聯國家於1994年在同一地點簽署《布達佩斯備忘錄》，放棄核武器並換取俄羅斯保證尊重烏克蘭領土完整，該報記者出於這一歷史背景而向白宮提問，沒有想到卻遭到發言人幼稚的嘲諷。

該報諷刺稱：「我們感到非常沮喪，並且害怕再問任何問題。」