朱鎔基逝世｜CNN：刻畫廣大中國人民國家經濟躍升轉型的深刻記憶

中國前國務院總理朱鎔基8月12日因病救治無效於北京逝世，享年98歲。續有多間西方傳媒對這位引領中國走向市場經濟的重要人物作出評價，其中CNN就指出，對廣大中國民眾而言，朱鎔基掌舵的年代，刻畫了他們親歷國家經濟躍升與轉型的深刻記憶。



美聯社：堅決反腐勇於擔責的「鐵腕總理」

美聯社表示，朱鎔基任內憑藉勇於批評政策失誤和腐敗，並在出現問題時主動承擔責任，贏得良好聲譽。同時，他的強硬也為其帶來「老闆」和「朱瘋子」的稱號。

美聯社提到，朱鎔基曾創下許多豪言壯語，如誓言反腐的「我準備了一百口棺材，九十九口給貪官，一口留給自己」，還有在當選總理後，他那句「不管前面是地雷陣還是萬丈深淵，我都將一往無前，義無反顧，鞠躬盡瘁，死而後已」，也令許多人印象深刻。

這張拍攝於1999年，江澤民、習仲勛和朱鎔基一同慶祝建國50周年招待會。(央視)

此外，朱鎔基還打破了領導層「絕對正確」的態度，主動承認並承擔政策失誤的責任。例如1998年長江突發洪水，他趕赴視察，發現防洪堤竟然偷工減料，怒斥「豆腐渣工程」。2001年3月6日，中國江西省萬載縣一間小學發生爆炸，造成42人死亡，其中大部分是兒童，朱鎔基就此公開致歉，承認國務院負有不可推卸的責任。

CNN：中國經濟的掌舵者

CNN指出，朱鎔基主導中國市場向自由化和全球化轉型，推動中國從計劃經濟轉向更開放、更適應市場經濟的新模式。

1999年9月，朱鎔基在四川省阿壩藏族羌族自治州九寨溝縣永竹村看望藏族農民，介紹退耕還林、植樹造林的政策。（清華校友總會）

CNN強調在其任期內，塑造了中國高速發展的年代。在朱鎔基的改革下，中國大幅減少貧困人口，催生出爆炸式增長的中產階級，外企紛紛爭相湧入中國市場。對廣大中國民眾而言，朱鎔基掌舵的年代，刻畫了他們親歷國家經濟躍升與轉型的深刻記憶。

經濟學人：重啟市場化改革 控制通脹改革稅收系統

經濟學人稱，朱鎔基任內的主要任務在於重啟市場化改革，主要成就包括控制了高達 24%以上的年度通脹率，並對中國的稅收系統進行改革，以增加中央政府收入，並加強對地方政府的控制。

1999年4月8日，到訪美國的時任中國國務院總理朱鎔基與美國總統克林頓（Bill Clinton）握手（Getty）

經濟學人強調，朱鎔基還簡化了經濟方面的行政程序，以吸引外國投資者，並清除腐敗或能力不足的官員，培養提拔一批經濟和金融專家，讓他們在自己退休後擔任高級職位。

法新社：鄧小平改革開放後 推動經濟快速發展的關鍵人物

法新社指出，朱鎔基是抑制通脹的同時避免經濟衰退的主要功臣，擔任國務院總理後所推行的激進改革政策，包括國企私有化與城市住房的私有化，亦鞏固了他作為一名自由市場倡導者的聲譽。

朱鎔基遺像。（新華社）

法新社表示，朱鎔基五年任期內最具爭議的政策之一，即是大刀闊斧推動虧損國企私有化。儘管改革紓解公共財政的巨額負擔，卻也摧毀為無數工人提供生活保障的「鐵飯碗」，造成多達3,000萬名國企員工面臨下崗衝擊。

而朱鎔基主導的城鎮住房私有化改革，則取消了國企對員工的「福利分房」制度，鼓勵居民買樓自住。這項改革讓中國房地產與建築業進入長達數十年的繁榮，需要留意的是，在2020年爆發嚴重債務危機之前，房地產相關產業一度佔據中國經濟總量的四分之一。