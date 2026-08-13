特朗普遭起訴　旗下Truth Social推「搶先看」付費服務爆爭議

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月12日因其社交媒體平台Truth Social出售的帖文提前閱覽服務而遭起訴。法庭文件指，原告認為，這項服務會提前拋出政府資訊，限制公眾對重要問題的獲取途徑，涉嫌貪腐且違憲，要求法院阻止有關行為。



根據法庭文件，本案原告包括新聞機構The Intercept Media與非營利組織「新聞自由基金會」（Freedom of the Press Foundation），訴狀將特朗普、白宮助理哈普（Natalie Harp）以及白宮副幕僚長斯科維諾（Daniel Scavino）列入被告名單。

2026年7月8日，美國總統特朗普（Donald Trump）向記者展示打印版的Truth Social帖文。（Reuters）

原告在訴狀中指出，特朗普在其社交媒體網站上的帖文經常影響金融市場，強調「總統可透過向願意及有能力向其私人公司付款的人士提供『影響市場』的政府資訊而獲得財務利益」，並引用美國憲法，認為這項服務涉嫌違反憲法第一修正案中「平等獲得總統公開聲明」，以及可能侵犯第五修正案中「政府不得隨意向公眾收取費用以獲取政府信息」。

圖為美國總統特朗普（Donald Trump）在Truth Social發布帖子的打印版。（Reuters）

Truth Social母公司Trump Media於7月公布，將向每月支付6萬至10萬美元的用戶，提供平台中特朗普及其他知名用戶的帖文提前閱覽服務，而特朗普是Trump Media的最大股東，持股價值約為10億美元。這項名為Truth API的服務在8月1日正式發布，截至10日，有超過10名客戶訂閱這項服務。