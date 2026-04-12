特朗普承諾卸任前大規模赦免官員及幕僚　免遭起訴或國會調查

《華爾街日報》引述知情人士報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）曾多次承諾，將在卸任前大規模赦免其政府高級官員。



今年稍早與特朗普會面的人士稱，總統曾開玩笑說會赦免進入過橢圓辦公室10英尺（約3米）範圍內的人。隨着總統反覆提及，「赦免範圍」似乎逐步擴大。特朗普在最近一次會議上表示：「我會赦免所有進入過（白宮）橢圓辦公室200英尺（約61米）範圍內的人。」此言當場引發笑聲。

知情人士透露，特朗普多次向幕僚及其他政府官員提出赦免的可能性，尤其是他們提起自己或面臨訴訟或國會調查時。報道指，特朗普常常會把曾經當成玩笑提出的措施認真落實，因此一些幕僚認為他亦確實有意實施赦免。

2025年1月20日，美國華盛頓，圖為特朗普來到白宮橢圓形辦公室，簽署赦免涉在2021年國會騷亂事件後受指控人員的命令。（Reuters）

無條件赦免權是總統擁有的廣泛的權力之一。報道指出，特朗普第二任期已發放約1600份赦免令，其中許多是在某場社交聚會或是打過高爾夫球後授予他的盟友或捐助者，包括一名為特朗普個人數碼貨幣公司提供幫助的加密貨幣億萬富豪，以及一名曾因與他人合謀向美國運送可卡因而被定罪的宏都拉斯前總統。

特朗普去年上台後遭解僱的前司法部赦免律師奧耶（Liz Oyer）則指出，特朗普多次預告過使用赦免權來幫助那些忠實執行他的政策的人，這些說法可能促使官員採取更激進行動。

前總統拜登（Joe Biden）此前亦曾提前赦免多位高級官員及家人。