意大利埃特納火山噴發 遊客靠近炙熱熔岩拍照引發當地嚮導擔憂
撰文：聯合早報
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意大利西西里島東岸的埃特納火山（Mount Etna），噴發時熔岩沿山坡流淌的壯觀景象，吸引大量遊客蜂擁而至。由於遊客太多，有些還太靠近炙熱的熔岩拍照，引發當地嚮導的擔憂。
埃特納火山是歐洲最高的活火山，連日來不斷噴發火山灰和熔岩，迫使附近的機場關閉。上周六以來，已有數百趟航班取消。
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不過，當地旅行社近日仍然接到許多顧客的詢問，表示要來看火山噴發的景象。有業者反映，他們現在每天接到約300個預訂要求，是夏季每日接待量的三倍。
導遊佩里切利（41歲）星期三（8月12日）說，除了遊客，許多當地居民也登山看熔岩，而且大多數是獨自登山。
他指出，目前每天傍晚有多達2000人登山，山路擁擠不堪，他呼籲有關部門提高警惕。
埃特納火山高3324米。根據規定，遊客可自行登上海拔約2400米處，但若要繼續登山，就必須由嚮導陪同。民防部門已對火山發布黃色預警。這是四級預警中的第二級，意味火山活動頻繁，並可能大規模噴發。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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