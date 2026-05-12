歐盟破僵局制裁西岸暴力以色列定居者　以防長批毫無根據

歐盟近日打破僵局，同意對在約旦河西岸對巴勒斯坦人實施暴力的以色列定居者及主要組織實施制裁，但成員國未能就採取更嚴厲貿易制裁達成全面共識。



此次制裁針對支持在約旦河西岸展開極端主義和暴力活動的主要以色列團體及其領導人，完整制裁名單尚未公布，但此前遭到英國制裁的以色列極右派財長斯莫特里奇（Bezalel Smotrich）及防長卡茨（Israel Katz）不在名單中。

據《衛報》報道，由於匈牙利親歐盟新政府撤回前政府對制裁措施的否決，令歐盟得以達成共識。

以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）批評歐盟基於以色列公民和實體的政治觀點進行制裁，缺乏依據。

2026年3月22日，在以色列佔領的約旦河西岸，巴勒斯坦人正在查看一棟受損房屋，他們稱該房屋21日晚被以色列屯墾者燒毀。（Reuters）

法國和瑞典等國呼籲對非法定居點進口產品徵收關稅，認為需加大對以色列的壓力。有歐洲議會議員認為此次制裁只是「一小步」，呼籲進一步採取標籤化、禁售來自以色列定居者的產品，並終止與以色列合作等措施。

禁止相關產品需歐盟27國一致同意，而徵收關稅僅需多數票。