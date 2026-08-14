美法官駁回特朗普訴訟　裁定哈佛未違反猶法

美國波士頓聯邦地區法院法官周四（8月13日）駁回政府對哈佛大學的反猶太歧視訴訟，裁定該校未違反民權法。



據《華爾街日報》（The Wall Street Journal）8月13日報道，訴訟聚焦2023年哈馬斯襲擊後的反猶太指控，訴訟屬特朗普政府重塑常春藤名校行動一部分，指控制度性反猶太及收生歧視。法官斯特恩斯（Richard G. Stearns）指相關事件「零散且屬個別」，證據不足顯示哈佛持續制度化種族歧視。

2025年9月30日，美國麻薩諸塞州劍橋市，圖為一位行人的影子投射在哈佛大學（Harvard University）的標誌牌上。

哈佛稱已採取措施，指政府行動侵犯其憲法第一修正案權利；白宮及哈佛未即時回應。特朗普政府2025年凍結哈佛22億美元（約172億港元）研究撥款並威脅免稅地位；哈佛9月勝訴，法院裁定削資違憲，政府12月上訴。

今次裁決源於政府3月另一宗訴訟，指控校方對猶太學生騷擾「故意視而不見」，索回數以百萬計納稅人資金。哈佛2025年報告承認保護猶太學生不足，校長加伯（Alan Garber）稱該學年「令人失望痛苦」並致歉。