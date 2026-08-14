美航母林肯號中東部署逾250日爆環境惡劣　華府據報擬派航母接替

美國航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln，CVN-72）持續部署中東超過250天，艦上生活條件引發外界關注。《華爾街日報》報道，美國正準備派「華盛頓號」（USS George Washington，CVN-73）接替林肯號，讓這艘航母結束長期部署。



美國海軍尼米茲級航母林肯號（USS Abraham Lincoln）搭載約5000名水兵和海軍陸戰隊員，目前在中東支援美國對伊朗的軍事行動。航母已連續約200天沒有靠港，近期有報道稱艦上出現基本物資短缺、飲用水問題、管道堵塞，以及人員心理健康狀況惡化等情況。

綜合外媒報導，一名在的黎波里號服役的女兵寄照片給家人，畫面顯示餐盤內僅有一小份碎肉絲與粟米餅。類似情況也出現在林肯號，士兵分享的午餐僅有水煮胡蘿蔔、乾肉餅與加工肉片。（X@sentdefender）

美國官員8月13日證實，8月初曾有一人從林肯號落水，但很快獲救。《華爾街日報》報道也說，艦上長期無法靠岸，引發部份家屬和民主黨議員擔憂，並要求海軍說明航母何時能夠返航。

美國官員說，派遣「華盛頓」號（USS George Washington）接替林肯號的計劃，在外界關注艦上生活條件之前已經制定。

2016年11月17日，美軍核動力航空母艦「喬治·華盛頓」號船員在Facebook專頁發布的照片，相中的軍艦是「喬治·華盛頓」號。（Facebook@USS George Washington CVN 73）

民主黨籍參議員布盧門撒爾（Richard Blumenthal）日前致信國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）和代海軍部長高雄（Hung Ca），要求就林肯號航母出現的問題作出解釋。

他說，航母部署已超過250天，並有200天沒有靠港，外界還反映艦上存在物資短缺、水污染、管道問題、士兵精神健康惡化及甲板安全隱患等問題。

另一民主黨籍參議員加列戈（Ruben Gallego）呼籲由兩黨參議員組成代表團，登艦調查相關情況。

共和黨眾議員斯圖茨曼（Marlin Stutzman）也說，將向五角大樓和政府部門了解最新情況。他13日接受美國有線電視新聞網（CNN）採訪時說：「歸根結底，那些服役人員必須感到安心，知道他們得到妥善的照顧。」

美國MSNOW新聞頻道報道，由於擔憂林肯號航母人員的精神狀況，約200名親屬6日在聖迭戈與代高雄等人會面，向海軍高層直接表達他們的焦慮。

不過，美國海軍發言人12日在給媒體的聲明中稱，「尚未發現艦上報告的有意自殺或自殺未遂事件有所增加」。

2026年4月18日，美國海軍公布航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）和兩棲攻擊艦「的黎波里號（USS Tripoli）」新鮮餐食的照片，以反駁有關兩艘軍艦上糧食短缺的傳聞。（X@USNavy）

赫格塞思13日也對媒體稱，有關林肯號航母惡劣條件的報道「完全是歪曲事實」。他說：「我們確保每一艘軍艦、每一名船員、每一位艦長在任何時候都能獲得我們所能提供的一切。」

他同時說，美國有能力無限期維持對伊朗港口的封鎖，因為美軍可以通過輪換軍艦，持續維持戰區部署。

本文獲《聯合早報》授權轉載

