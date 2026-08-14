美航母林肯號久未靠港　兵傳惡劣環境下心理崩潰　防長斥歪曲事實

美國海軍航空母艦林肯號（USS Abraham Lincoln，CVN-72）自去年11月展開部署，其後被轉調至中東，已累計在海上漂泊逾250天。美媒稱，多名水兵在惡劣環境以及長期部署下，出現心理崩潰狀況。對此，防長赫格塞思（Peter Hegseth）8月13日作出否認，並指相關報道歪曲事實。



路透社及英國《衛報》報道，赫格塞思13日在訪問巴拿馬期間發表上述言論，強調美軍確保每艘船、每名船員、每名船長在每一刻都能得到軍方所能提供的一切。

赫格塞思坦言，有些部隊的部署時間的確較長，並對那些部隊的水兵致敬。他讚揚道：「他們在公海、艱苦條件下、靠港次數很少的情況下所做的一切，實令人難以置信。」

2026年8月13日，美國防部長赫格塞思（Peter Hegseth）抵達巴拿馬城，出席多國聯合軍演的閉幕式。（Reuters）

美國《星條旗報》（Stars and Stripes）、《海軍時報》（Navy Times）此前報道，林肯號出現缺水、淋浴間發霉、廁所故障等一系列惡劣境況，導致長期未上岸的水兵士氣低落、心理健康出現問題，甚至有船員試圖跳海，幸被當值人員阻止。

據報道，美國海軍部署時間，通常為六至九個月，但部署時間在衝突時期或會延長。因此，林肯號在伊朗戰爭的背景下，僅在去年12月於關島短暫靠港，以及今年7月7日在阿曼短暫停留；兩次靠港之間，曾連續208天未靠岸，創下現代航母紀錄。

2026年7月31日，伊朗戰爭期間，美軍F/A-18E戰機從航空母艦林肯號（USS Abraham Lincoln）的飛行甲板上起飛。（Reuters）

《華爾街日報》13日報道，美國正準備派航空母艦華盛頓號（USS George Washington）接替林肯號，讓這艘航母結束長期部署。