季風渦旋誘發日本千葉破紀錄暴雨？　一日灌入約3倍月均降雨量

日本千葉縣8月13日遭遇破紀錄暴雨，截至14日凌晨，千葉市12小時內累積降雨量超過348毫米，相當於該市8月整個月平均降雨量（115.7 毫米）大約3倍，打破當地歷史紀錄。日本《朝日新聞》引述專家指出，今次暴雨與太平洋上形成的大型「季風渦旋」有關。



報道引述九州大學氣象學名譽教授川村隆一指出，自8月上旬起，在日本列島以東南方位的太平洋上，形成了一個橫跨數千公里、形似巨大低氣壓的以逆時針旋轉的旋渦，並且這種現象，每隔數年都會在盛夏時期於日本南部出現。

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香港天文台則在文章中介紹，季風渦旋是與西南季候風相關的廣闊低壓區，通常在盛夏時間出現，而且在這廣闊低壓區內可以有數個旋轉中心，對流雲團會圍繞旋轉中心發展。在適當的條件下，這些對流雲團可能會發展成熱帶氣旋。

圖中可見兩個旋轉中心中，存在一個熱帶低氣壓區域。而季風渦旋是與西南季候風相關的廣闊低壓區。資料圖片，僅供示意。（香港天文台）

川村隆一也補充，在8月13日，在日本東南方，涵蓋第16號颱風「琵鷺」第17號颱風「南卡」在內的區域存在季風渦旋，並且持續沿著自身北側邊緣繞行進而湧入關東地區。此外，西日本至中部地區上空還存在著另一種稱為「冷渦」的環流，導致大氣不穩定，具備積雨雲容易發育的條件。

日本氣象廳14日清晨5時15分，把千葉縣22個市町的「5級大雨特別警報」降為「4級大雨危險警報」或「3級大雨警報」，另把6市的「5級土砂災害特別警報」降為4級。