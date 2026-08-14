日本千葉暴雨增至8死 再有人受困車內淹死 氣象廳預警或降暴雨
撰文：官祿倡
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日本千葉縣8月13日降下破紀錄的暴雨，目前增至8人身亡，1人失蹤，其中新增的兩名死者均來自千葉市。日本氣象廳表示，目前大氣仍不穩定，預警千葉縣15日凌晨之前可能再降下暴雨，呼籲民眾保持警惕。
千葉縣警方與消防部門指出，當局在周五（14日）午夜接到「有人被困在車內」的報案，隨後在嚴重水浸道路中，從一輛遭水淹沒的車輛中救出一名40多歲的男子，他當時處於心肺停止狀態，送院後證實不治。
另有人在清晨5時15分向警方報案，指「有人倒臥水中」，醫護到場後確認這名60多歲女性已身亡，警方懷疑死者遭水流沖入河中溺亡。當局亦提到，一名女子13日被困在遭淹沒在水中的汽車內，救出時心肺停止，其後證實不治。
日本氣象廳表示，民眾除了需要嚴加警惕山泥傾瀉外，還需留意河水上漲與氾濫，警惕低窪地區發生水浸等情況。
此外，日本氣象廳預料周五在千葉縣以外的關東地區，局部會降下伴有雷電的大雨。截至周六（15日）中午前的24小時內，關東南部累計降雨量為120毫米，關東北部累計降雨量為100毫米。
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