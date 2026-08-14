以色列據報多次傳伊朗密謀暗殺特朗普情報　美國：均無法獨立證實

路透社8月14日引述一位現任與兩位前任美國官員指出，美方在過去一年間，多次接獲來自以色列的情報，指稱伊朗意圖暗殺美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）。相關情報甚至早在美方於土耳其執行棄乘「空軍一號」撤離計劃前夕便已提出，但美國情報官員均無法獨立證實這些情報。



報道指出，這些有關伊朗意圖暗殺特朗普的情報，包括派出狙擊手暗殺特朗普或招募殺手在大型公開活動中持刀行刺，而這些情報最早是在2025年6月以色列與伊朗衝突爆發前夕傳出，並在美國今年2月決定襲擊伊朗之前變得更加頻繁。

2026年8月11日，伊朗駐剛果民主共和國大使館在社交媒體X上，發布AI生成「特朗普躲在餐飲車」的片段。（X@IranInDRCongo）

報道引述美國官員及另名消息人士表示，最詳細的情報出現在今年7月北約（NATO）峰會前。當時以色列官員向白宮簡報相關情報，指伊朗可能試圖暗殺特朗普，甚至可能在他搭乘「空軍一號」前往峰會途中以肩射式導彈發動襲擊。

美國情報機構長期認為，伊朗希望對特朗普在2020年下令殺死「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）一事，施以報復，惟報道引述美國官員指，自去年初以來，以色列情報部門所提供、部份針對特朗普人身安全的具體威脅，美國中央情報局（CIA）一直無法獨立證實。

2026年7月8日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在土耳其首都安卡拉舉行的北約峰會上，向媒體講話並做出手勢。（Reuters）

而在北約峰會相關的潛在襲擊事件中，1名土耳其官員表示，土耳其情報機構也沒有證據能證實以色列提出的特朗普遭襲擊威脅的說法，並且土方的評估也已告知美方。