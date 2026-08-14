千葉暴雨｜水淹車頂2人被困1死　六旬鄰居冒險涉水持鐵管破窗救人

日本千葉縣8月13日降下破紀錄的暴雨，截至翌日下午增至8人死亡，其中1名女死者曾與另一名男子在柏市八幡町被困於一輛被水淹沒的車內。她被救出後心肺停止，後經搶救無效死亡。日媒引述當地一名66歲的居民稱，車內2人是夫婦，也是其鄰居。他當時曾報警求助，但由於等不及救援，即使積水及腰以上，他也決定冒險親自涉水破窗救人。



日本放送協會（NHK）報道，當地消防局13日接獲報警，指八幡町道路被洪水淹沒，有人被困於一輛中小型汽車。消防員趕到現場後，發現積水已淹沒至車頂。車內一男一女兩名乘客被救出後送往醫院，後者搶救無效死亡。

圖為涉事車輛：

該六旬居民後來向日本《讀賣新聞》憶述事發經過，他當日下午5時30分左右，出門查看暴雨情況，期間看到一輛小型車輛駛向一條被洪水淹沒的道路。

他立即拼命叫喊，警告對方勿開往那邊，但後者沒有停下，最終被困於該道路，及後積水更淹到車頂。

該居民雖立即撥打消防電話，但被告知由於救援請求激增，消防人員需要一些時間才能到達。 他因此涉水游到車頂，並用一根鐵管砸碎車窗，將車內男子拉出車外。後來，車內的女子也被拉出車內，但當時已經心肺停止。

另一名在該地居住約40年的男子告訴《讀賣新聞》，涉事地區常常水浸，幾年前的暴雨中也導致他的車輛被水淹沒。他坦言：「如果我們不改善排水系統，以後再下暴雨時，同樣的事情還是會發生。我真的不想讓這種事再次發生。」