特朗普下令福特級新航母改回蒸汽彈射　將耗資數十億美元

據白宮8月13日消息，美國總統特朗普（Donald Trump）簽署國家安全備忘錄，下令放棄「福特」級（Gerald R. Ford class）航母上的電磁彈射系統（EMALS），轉而恢復傳統蒸汽彈射技術，這項變更將耗費數十億美元。



新政策將用於將建的第四艘「福特」級航母「多里斯·米勒」號（Doris Miller），預計將在2034年初交付，而前三艘則保留EMALS配置。

特朗普長期批評EMALS造價高昂、實用性欠佳。他上月在賓夕法尼亞州的國防峰會表示：「他們為電磁彈射系統花費數十億美元，但根本不好用。效果差遠了，而且太複雜。」

2026年8月10日，美國華盛頓特區，圖為特朗普在白宮橢圓形辦公室發表講話。（Reuters）

EMALS的製造商General Atomics直言這一決定需要「慎重考慮」，又指相關項目已近半完工，臨時改方案將帶來巨額成本、工期及安全風險。

據《華爾街日報》報道，新政策兌現特朗普近十年訴求，他在第一任期時聽到一位水兵稱讚蒸汽動力系統後，在2017年受訪時表示海軍要回到「該死的蒸汽時代」（goddamn steam），但海軍和工業界的高層一直抵制該提議，因拆除福特級航母複雜的設計需花費巨額資金。

此外，特朗普還准許海軍在海外建造艦艇以增產能，外資船廠暫時獲准在母公司建造至多兩艘軍艦。他又呼籲五角大樓新建83年來首座海軍船廠，加強美國造船工業基礎。