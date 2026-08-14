二戰紀念碑遭惡意破壞：紅油漆噴「淨手髒錢」塗鴉　水池無故起泡

美國華盛頓特區的第二次世界大戰紀念碑8月13日遭人破壞，噴泉無故泛起大量泡沫，碑上還遭人以紅色噴漆寫下「槓精的手，骯髒的錢」（Clean Hands Dirty $）的塗鴉，公園警察封鎖現場，內政部譴責事件。



《紐約郵報》（New York Post）報道，紀念碑噴泉湧出數呎高的泡沫，有兒童在場嬉戲。

現場可見紀念碑上以紅色噴漆寫上「Clean Hands Dirty $」，暫未清楚破壞者動機。

報道稱，有訪客表示震驚，來自新澤西州的女子普麗西拉（Priscilla）說：「真的很難過，我們甚至無法好好參觀。」

美國內政部發言人薩金特（Cody Sargent）在X批評：「破壞我們二戰英雄的紀念碑，實在可悲。」他感謝國家公園管理局會將場地清理乾淨。

內政部其後表示，將追查涉事者。這次事件發生在林肯紀念堂倒影池據報遭破壞之後。

6月，有人用化學品在華盛頓紀念碑草坪燒出「86 47」字樣。這組數字是針對現任總統特朗普（Donald Trump）的政治抗議密碼。

86是美國餐飲業的廚房俚語，有「除掉某樣東西」的意思，47則指特朗普。因為他是第47任總統，所以「86 47」意思就是「除掉特朗普」。