神秘塗鴉大師Banksy昔日震撼作品　貨車裝滿「這東西」鬧市穿梭

【Banksy】當毛絨玩具坐上「死亡貨車」！你見過毛絨玩具排隊去「屠宰場」的場景嗎？紐約街頭，一輛載滿「小動物」的屠宰車正在巡遊。



車廂裏探出的毛絨腦袋，不停地發出嘰嘰喳喳的叫聲，引得路人紛紛駐足。然而這並非真實的動物運輸，而是2013年由英國藝術家Banksy在紐約期間，精心設計的一場街頭展演，《羔羊的尖叫》。

英國藝術家Banksy在紐約期間，精心設計的一場街頭展演，《羔羊的尖叫》。（YouTube@banksyny6278）

Banksy用街頭展演反映殘酷的現實 路人與嬰兒的不同反應耐人尋味：

+ 6

60隻毛絨動物在四位隱身於車內的木偶師的操控下，展現出活靈活現的動態，甚至是逼真的尖叫聲。藝術家將象徵童年純真的毛絨玩具，塞進代表殘酷死亡的屠宰場運輸車。

用最可愛的形象演繹最殘酷的現實，諷刺的正是那套我們習以為常、卻充滿暴力的工業化屠宰體系。

最耐人尋味的是路人的反應，大多數人覺得好奇、好笑。隻有一個坐在嬰兒車裏的孩子，在看到這一幕時哇地哭了出來。那麼，你們怎麼看？

【延伸閱讀】《班克斯：無處不在》展覽：遊走斑駁牆面下 探索Banksy創作現場 （按圖放大瀏覽）

+ 1

【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】